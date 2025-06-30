LPGA／陶氏錦標賽 林子涵攜手搭檔並列第18名
屬於團體賽制的LPGA陶氏錦標賽今天進行最終回合，台灣小將林子涵攜手英格蘭搭檔夏朵芙，2人合力繳出64桿的成績，並以4天低於標準13桿的267桿、並列第18名作收。
總獎金330萬美元（約9710萬台幣）的美國職業女子高爾夫協會（LPGA）陶氏錦標賽，從2019年才開辦，是LPGA少數的團體賽事，首回合和第3回合採取4人2球，第2和第4回合採取4人4球的賽制。
今年的LPGA菜鳥林子涵和搭檔夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff），是台灣3組參賽球員中唯一晉級；今天的4人4球賽，是場上球員各打各的球，每一洞中同隊取最佳成績列入計算。
林子涵和夏朵芙今天表現算是相當互補，只要有人打Par另一人就會抓博蒂，若有人不幸吞柏忌，另一人就會守住Par，全場沒有同時失誤；2人今天繳出64桿，也比第2回合繳出的65桿還要出色。
只不過最終回合大家都打出低桿數，讓林子涵和夏朵芙的排名較第3回合不進反退。
現年25歲的林子涵，是今年的LPGA菜鳥，在此之前參加了5場比賽，僅1場以並列第70名順利晉級完賽，而這場陶氏錦標賽是她今年第2場晉級賽事，並且取得本季最佳排名。
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