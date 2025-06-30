快訊

最恐怖車站！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

林口宅配公司驚傳殺人案！41歲男遭女同事持刀猛刺胸口 送醫不治

BMW男台74北屯段撞護欄再追撞前車 橫跨三線道釀連環車禍6傷

LPGA／陶氏錦標賽 林子涵攜手搭檔並列第18名

中央社／ 台北30日電
台灣高球選手林子涵。資料照
台灣高球選手林子涵。資料照

屬於團體賽制的LPGA陶氏錦標賽今天進行最終回合，台灣小將林子涵攜手英格蘭搭檔夏朵芙，2人合力繳出64桿的成績，並以4天低於標準13桿的267桿、並列第18名作收。

總獎金330萬美元（約9710萬台幣）的美國職業女子高爾夫協會（LPGA）陶氏錦標賽，從2019年才開辦，是LPGA少數的團體賽事，首回合和第3回合採取4人2球，第2和第4回合採取4人4球的賽制。

今年的LPGA菜鳥林子涵和搭檔夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff），是台灣3組參賽球員中唯一晉級；今天的4人4球賽，是場上球員各打各的球，每一洞中同隊取最佳成績列入計算。

林子涵和夏朵芙今天表現算是相當互補，只要有人打Par另一人就會抓博蒂，若有人不幸吞柏忌，另一人就會守住Par，全場沒有同時失誤；2人今天繳出64桿，也比第2回合繳出的65桿還要出色。

只不過最終回合大家都打出低桿數，讓林子涵和夏朵芙的排名較第3回合不進反退。

現年25歲的林子涵，是今年的LPGA菜鳥，在此之前參加了5場比賽，僅1場以並列第70名順利晉級完賽，而這場陶氏錦標賽是她今年第2場晉級賽事，並且取得本季最佳排名。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

高爾夫 英格蘭 LPGA

延伸閱讀

LPGA／陶氏錦標賽第3天 林子涵攜手搭檔繳71桿

PGA／旅行者錦標賽最終回合 俞俊安並列第25名作收

LPGA／女子PGA錦標賽首日 錢珮芸繳71桿暫並列第7

LPGA／邁爾菁英賽飆全場最低67桿 徐薇淩：整體感覺很不錯

相關新聞

女足／亞洲盃資格賽開紅盤 中華隊8球大勝巴基斯坦

2026亞足聯女子亞洲盃資格賽D組賽程昨天在印尼雅加達點燃戰火，中華女足首戰巴基斯坦展現出強大壓制力，以8：0開出紅盤，...

LPGA／陶氏錦標賽 林子涵攜手搭檔並列第18名

屬於團體賽制的LPGA陶氏錦標賽今天進行最終回合，台灣小將林子涵攜手英格蘭搭檔夏朵芙，2人合力繳出64桿的成績，並以4天...

撞球／CTPBA第三站 張榮麟搶尾局險勝退柯秉逸奪冠

CTPBA職業撞球巡迴賽第三站，昨於新北市林口九號颱風競技館舉行單敗淘汰賽，總計80名會內賽選手，其中包括11名外籍選手...

美國羽賽／賴柏佑、蔡富丞「台灣內戰」勝出 睽違15年男雙摘金

BWF超級300的美國羽球公開賽，今天進行的男雙決賽上演台灣內戰，由同為19歲的賴柏佑、蔡富丞，以21比13、21比23...

體育外交！張廖萬堅率團參訪帛琉迷你運動會

透過體育外交，教育部政務次長張廖萬堅及體育署署長鄭世忠應帛琉國家奧林匹克委員會邀請，昨天啟程到帛琉參訪「第12屆太平洋迷...

LPGA／陶氏錦標賽第3天 林子涵攜手搭檔繳71桿

LPGA陶氏錦標賽今天進行第3回合，台灣唯一晉級的林子涵和英格蘭搭檔夏朵芙，合力抓2博蒂、吞3柏忌繳出71桿，並以3天低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。