體育外交！張廖萬堅率團參訪帛琉迷你運動會

透過體育外交，教育部政務次長張廖萬堅及體育署署長鄭世忠應帛琉國家奧林匹克委員會邀請，昨天啟程到帛琉參訪「第12屆太平洋迷你運動會」，並拜會帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.），深化台灣和帛琉間運動合作效益，展現兩國間深厚的友誼。

第12屆太平洋迷你運動會今天登場，為協助帛琉選手備戰迷你運動會，教育部體育署自112年起就請帛琉奧會遴派射箭、游泳代表隊來台，於國立體育大學與台北市立大學進行移地訓練；後依賴清德總統113年11月「繁榮南島 智慧永續」之旅訪問帛琉後，指示我國協訓帛琉棒球隊，並於114年1月由體育署署長鄭世忠參加總統特使外交部部長林佳龍恭賀帛琉共和國總統惠恕仁就職訪問團，代表我國政府與帛琉奧會簽署棒球合作意向書。

體育署今年4月邀請帛琉棒球隊及桌球隊來台到國體大移訓，除邀請國立清華大學教練林琨瀚、國體大教練林衛宣與國立台南大學教練陳進祥擔任協訓教練團，提供優質場地設施外，移訓期間更邀請中華職棒中信兄弟投手教練王建民擔任帛琉棒球隊一日客座教練，讓本次移訓成果豐碩。

為感謝我國對帛琉競技運動實力提升的協助，帛琉奧會主席Frank Kyota今年5月具函邀請我國政府派員參訪第12屆太平洋迷你運動會，在體育署與我國駐帛琉大使館的安排下，由政務次長張廖萬堅及鄭世忠率團參訪，並於今天下午拜會帛琉惠恕仁總統、總統教育顧問Dale Jenkins博士與帛琉奧會主席Frank Kyota，就兩國教育、運動政策規劃及執行交換心得。

惠恕仁總統首先歡迎張廖萬堅次長率團來訪，感謝台灣支持帛琉備戰太平洋迷你運動會，包括協助帛琉射箭、游泳、桌球、棒球國家隊近兩年赴台灣移地訓練，並遴派桌球及棒球教練在本年來帛琉增強競技實力；惠恕仁也樂見台灣與帛琉的教育合作，希望未來能推動更多兩國學生的合作計畫。

張廖萬堅長感謝惠恕仁總統撥冗接見，並分享他曾於20年前帶棒球隊到帛琉進行友誼賽，對帛琉留下良好的印象。帛琉棒球隊本年在台灣訓練時，體育署特別安排王建民與球員互動並分享他在大聯盟的經驗，讓帛琉球員印象深刻，祝福帛琉棒球隊勇奪金牌。張廖萬堅也表示會持續推動兩國的在高等教育的合作計畫，深化兩國教育合作。

會後張廖萬堅代表我國政府致贈惠恕仁具有台灣運動意象的藍鵲水晶座，展現透過運動牽起的台帛兩國緣分。拜會結束後，張廖萬堅一行於當日晚間5點半出席第12屆太平洋迷你運動會開幕典禮，並將安排觀賞帛琉桌球、棒球隊比賽場次，為帛琉選手加油。

體育署表示，運動部預計於今年9月9日掛牌成立，其中加強推動運動外交是運動部成立後施政重點之一，帛琉組隊來台移訓，為兩國雙邊實質合作最佳範例。運動部將持續投入資源，透過推動我國與各友邦的運動交流與合作，建立臺灣的運動外交網絡，增進台灣對國際運動的貢獻與國際知名度。 教育部政務次長張廖萬堅（左四）及體育署署長鄭世忠（右三）應帛琉國家奧林匹克委員會邀請，赴帛琉參訪「第12屆太平洋迷你運動會」。圖／體育署提供

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