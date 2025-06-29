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LPGA／陶氏錦標賽第3天 林子涵攜手搭檔繳71桿

中央社／ 台北29日電
25歲的台灣高爾夫女將林子涵。圖中央社提供
25歲的台灣高爾夫女將林子涵。圖中央社提供

LPGA陶氏錦標賽今天進行第3回合，台灣唯一晉級的林子涵和英格蘭搭檔夏朵芙，合力抓2博蒂、吞3柏忌繳出71桿，並以3天低於標準7桿的203桿並列第16名。

總獎金330萬美元（約9710萬台幣）的美國職業女子高爾夫協會（LPGA）陶氏錦標賽，從2019年才開辦，是LPGA少數的團體賽事，首回合和第3回合採取4人2球，第2和第4回合採取4人4球的賽制。

今年賽事依舊在美國密西根州登場，台灣共有「2組半」的球員參賽，包括錢珮芸搭配李旻、徐薇淩搭配曾雅妮，以及林子涵搭配夏朵芙（Jodi EwartShadoff）；結果前2回合結束後，僅林子涵與夏朵芙晉級。

今天的第3回合，2人表現略微失常，雖然在前9洞抓2博蒂、0失誤，但轉場後狀況連連，分別在第10、11、17洞各吞柏忌，最終繳出71桿，和同樣打4人2球的首回合67桿有些落差。

現年25歲的林子涵，是今年的LPGA菜鳥，在此之前參加了5場比賽，僅1場以並列第70名順利晉級完賽，而這場陶氏錦標賽是她今年第2場晉級賽事。

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高爾夫 徐薇淩 LPGA

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