快訊

太陽聯盟吳桐潭胞弟娶媳 澳門崩牙駒大哥黑仔華喝喜酒

能取代米飯嗎？玉米料理多元又營養 專家提醒1族群要小心吃

台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

美國羽賽／台灣男雙內戰「金包銀」 女雙決戰泰國拚冠

中央社／ 台北29日電
賴柏佑（左）、蔡富丞（右）搭檔將內戰爭金。資料照
賴柏佑（左）、蔡富丞（右）搭檔將內戰爭金。資料照

BWF超級300等級的美國羽球公開賽，今天完成各組4強，已經提前確定「金包銀」的台灣男雙，將由賴柏佑/蔡富丞、何志偉/黃睿璿內戰爭金，女雙許雅晴、宋祐媗拚泰國爭冠。

總獎金24萬美元（約706萬台幣）的美國羽球公開賽，台灣男雙表現出色，4強就已經全由台灣組合包辦，等於提前確定「金包銀」。

年齡同為19歲、世界排名第86的賴柏佑、蔡富丞，2人從國中起就在西苑高中搭檔，相當被看好未來性；今天4強對上江建葦、吳軒毅，首局先以21比13輕鬆拿下。

第2局賴柏佑、蔡富丞一路都處於落後局面，甚至在比賽末段還以12比17有著5分差距，不過他們隨即吹起反攻號角，靠著6比1攻勢追平比數，又再18比19時靠著出色的平抽擋連拿3分逆轉戰局，僅用37分鐘就獲勝晉級。

另一組台灣男雙4強內戰，何志偉與黃睿璿以10比21、21比16、21比17逆轉擊敗陳政寬、林秉緯，順利闖進決賽；何志偉與黃睿璿在去年就曾合作拿下超級100越南羽球賽男雙冠軍。

另外在女雙賽事，台灣組合許雅晴、宋祐媗，以25比23、21比16擊敗自家人許尹鏸、林芝昀，同樣挺進決賽，對手將是泰國姊妹檔組合本雅帕（Benyapa Aimsaard）與倫塔卡恩（Nuntakarn Aimsaard）。

至於男單賽事，台灣一哥周天成面對印度小將薛堤（Ayush Shetty），則是以23比21、15比21、14比21慘遭逆轉；而廖倬甫以10比21、12比21不敵華裔加拿大籍的楊燦，同樣止步4強。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

羽球 周天成

延伸閱讀

網球／謝淑薇首搭澳洲新星 摘WTA伊斯特本網賽女雙亞軍

美國羽賽／台灣男雙包辦4強 確定睽違15年再奪冠

質疑薛凌是中共「破口」...刑事、民事全逆轉 綠里長無罪也免賠

總統府預算被凍害憲兵沒飯吃？專家：胡扯

相關新聞

LPGA／陶氏錦標賽第3天 林子涵攜手搭檔繳71桿

LPGA陶氏錦標賽今天進行第3回合，台灣唯一晉級的林子涵和英格蘭搭檔夏朵芙，合力抓2博蒂、吞3柏忌繳出71桿，並以3天低...

撞球／「最強銀行員」擊敗世界第2 張翼：用薪水補貼出國比賽費用

CTPBA職業撞球巡迴賽第3站，今天於新北市的九號颱風競技館舉行最後1天賽事；昨天首日激戰連連，其中37歲的「最強銀行員...

美國羽賽／台灣男雙內戰「金包銀」 女雙決戰泰國拚冠

BWF超級300等級的美國羽球公開賽，今天完成各組4強，已經提前確定「金包銀」的台灣男雙，將由賴柏佑/蔡富丞、何志偉/黃...

網球／謝淑薇首搭澳洲新星 摘WTA伊斯特本網賽女雙亞軍

台灣網球名將謝淑薇今天與首度搭檔的澳洲新星喬因特在WTA伊斯特本公開賽的女雙冠軍戰，以4比6、5比7不敵捷克鮑茲科娃、哈...

高雄羽球人才出走 教練憂骨牌效應

高雄中學是羽球天后戴資穎母校，與國中端的英明、鼎金國中形成高雄羽球好手上下游「供應鏈」；但最近雄中爆出校外教練介入營運、...

高雄體育光環失色 議員：資源失衡

高雄曾是體育重鎮，成績名列前茅，近年卻每況愈下，競爭力下滑，今年全中運成績一落千丈，奪牌數從去年170面減至154面創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。