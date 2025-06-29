美國羽賽／台灣男雙內戰「金包銀」 女雙決戰泰國拚冠
BWF超級300等級的美國羽球公開賽，今天完成各組4強，已經提前確定「金包銀」的台灣男雙，將由賴柏佑/蔡富丞、何志偉/黃睿璿內戰爭金，女雙許雅晴、宋祐媗拚泰國爭冠。
總獎金24萬美元（約706萬台幣）的美國羽球公開賽，台灣男雙表現出色，4強就已經全由台灣組合包辦，等於提前確定「金包銀」。
年齡同為19歲、世界排名第86的賴柏佑、蔡富丞，2人從國中起就在西苑高中搭檔，相當被看好未來性；今天4強對上江建葦、吳軒毅，首局先以21比13輕鬆拿下。
第2局賴柏佑、蔡富丞一路都處於落後局面，甚至在比賽末段還以12比17有著5分差距，不過他們隨即吹起反攻號角，靠著6比1攻勢追平比數，又再18比19時靠著出色的平抽擋連拿3分逆轉戰局，僅用37分鐘就獲勝晉級。
另一組台灣男雙4強內戰，何志偉與黃睿璿以10比21、21比16、21比17逆轉擊敗陳政寬、林秉緯，順利闖進決賽；何志偉與黃睿璿在去年就曾合作拿下超級100越南羽球賽男雙冠軍。
另外在女雙賽事，台灣組合許雅晴、宋祐媗，以25比23、21比16擊敗自家人許尹鏸、林芝昀，同樣挺進決賽，對手將是泰國姊妹檔組合本雅帕（Benyapa Aimsaard）與倫塔卡恩（Nuntakarn Aimsaard）。
至於男單賽事，台灣一哥周天成面對印度小將薛堤（Ayush Shetty），則是以23比21、15比21、14比21慘遭逆轉；而廖倬甫以10比21、12比21不敵華裔加拿大籍的楊燦，同樣止步4強。
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