高雄體育光環失色 議員：資源失衡

高雄曾是體育重鎮，成績名列前茅，近年卻每況愈下，競爭力下滑，今年全中運成績一落千丈，奪牌數從去年170面減至154面創新低，金牌甚至只拿到40面，被台南48面超越，居六都之末。如今再傳出頂尖好手出走，響起人才流失警報。

市議員白喬茵指出，全台體育班級數高雄排六都第二，全中運成績卻年年居後段班，凸顯培訓資源失衡，少子化下，體育資源應該重點發展，重質不重量，在有限資源內培訓能參與國際亞奧運的菁英選手。

另外，三級學校也應做通盤考量，含硬體設施場館的更新及維護；體育班數量朝非金字塔型調整；優秀教練及學生應給予完整訓練計畫及獎補助金，才能將錢花在刀口上，讓人才根留高雄。

「高雄體育產業急需建構完整育才體系，避免過度依賴單一學校」，議員鄭孟洳指縣市合併後，運動人才培訓面臨環境、金援、出路關卡，中北部有龐大資源拉攏人才，但高雄基層人才正快速萎縮，一旦主力學校成績下滑，整體表現立刻受挫。

鄭孟洳說，高雄有國訓中心、國家運動科學中心、國際級世運主場館，更需要有專門培育運動人才大專院校，做好四級銜接，並安排運動員退役後出路。她提議制定「運動復興計畫」，選定奪牌潛力項目編列專案預算，每年固定辦理賽事提升基層選手比賽經驗，並推動區域聯合訓練中心，讓不同學校選手集中培訓；加入運動科學與防護資源，多管齊下，避免人才流失。

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