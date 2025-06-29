高雄羽球人才出走 教練憂骨牌效應

高雄中學是羽球天后戴資穎母校，與國中端的英明、鼎金國中形成高雄羽球好手上下游「供應鏈」；但最近雄中爆出校外教練介入營運、收費個教，衍生出賽權選拔不公、選手差別待遇等爭議，國中端兩校也有頂尖選手集體出走，讓在地體育界憂心掀起骨牌效應。

先前廉政署接獲檢舉，指有教練利用雄中場地私教羽球收費，甚至指控有繳費上私教課程的學生，有較大機會進入雄中。

對此，有羽球教練透露，雄中羽球隊傳出校外教練主導球隊招生與比賽，已是公開秘密。雄中畢業的羽球甲組球員則揭露拒絕個教的下場，指他高中3年幾乎未受正規訓練，雄中常讓男生陪女生練球，造成女選手實力提升，男選手卻進步有限。

高市政風處最近調查，認定校外教練確實利用雄中場地收費，但查無公職人員涉犯貪瀆不法，也未發現獨厚、偏袒特定人士異常情形，將督導學校妥適管理場地。

一名資深羽球教練說，高雄體育資源少，優秀選手出走到資源豐沛的中北部已成常態，但羽球長年有知名球團砸錢贊助，從國小、國中到終端的雄中，一條龍式建教合作培育人才，資源到位、營養金也勝北部球團，雄中更是羽球天后戴資穎母校，如今卻光環不再。

「辛苦訓練的選手拱手讓人是很大損失，也怕骨牌效應」，有羽球教練點出雄中羽球隊因校外教練介入營運等爭議不斷，這次事件是對雄中羽球隊投下不信任票，造成英明、鼎金國中培養的羽球好手也不想進雄中；雄中為彌補缺口，只好延攬外縣市選手，造成外地生比本地生多，留才機制失靈。

另外，英明、鼎金國中羽球名校最近也傳出排名全國前8強的頂尖選手，將分赴台北大同高中、台南新豐高中發展，印證人才流失非「空穴來風」。

雄中學務處否認球隊制度不公，「不清楚家長間的傳言」；至於校外教練個教爭議已接受調查，今年該名校外教練也未介入招生甄選事務；以學校立場，當然希望人才留在高雄，但中北部資源多，學校也沒辦法強留。

高市教育局則指，高市今年全中運羽球競賽獲5面金牌，領先全台，仍將修訂辦法，強化獎勵制度留才。

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