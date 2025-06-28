撞球／CTPBA第三站登場 最強銀行員張翼逆轉世界第2

CTPBA職業撞球巡迴賽第三站，今天於新北市林口區的九號颱風競技館，舉行一連兩天的賽事，前2站冠軍分別由「撞球王子」柯秉逸與「天王殺手」柯秉中拿下，首日雙敗淘汰賽，兩人再度攜手全勝晉級，值得一提的是台灣撞球「最強保險員」張翼，逆轉擊敗WNT現任世界排名第2的新加坡選手葉浚惟，繼去年12月的首次遭遇後，今日復仇成功。

現年37歲的張翼，從國中開始打撞球，曾經被家人帶領學習司諾克，之後保持20多年的撞球參賽經歷，雖沒有進入職業發展，但之後進入社會投入保險業，依舊不放棄夢想，持續參加比賽增強實力。

今天張翼籤運不錯首場輪空，第2場遭遇世界排名第2的「小胖」葉浚惟，一開賽0：2落後，但最後以9-：逆轉拿下勝利，賽後張翼說：「以前算是固定會參加一些社會組的公開賽，之後當兵回來碰上職撞比賽停辦，直到去年才開始打第一場國際賽，現在（保險）工作和撞球比賽，花的時間大約是一半一半。」

張翼表示，其實一年出國比賽，大約旅費需要50萬，扣除比賽獎金，不夠的部分需要薪水補貼，算是半職業選手狀態，張翼說：「我把這些花費當成是對自己的投資，算是興趣，也算是另外一個專長，趁年輕能夠多到國外走走，不敢說會成為全職業選手，我希望可以在國際賽，拿到一個比較亮眼的成績，這也是一件很值得的事情。」

首日比賽值得一提的是，本屆賽事最年長的2位球員，包括63歲的名球評「萬年雄獅」張明雄，以及57歲的現任撞球總會會長「冷面殺手」趙豐邦，意外敗部對決，而上次兩人交手已是30年前，這場上上世代的戰爭，趙豐邦以8：3輕鬆取勝，落敗的張明雄自嘆，「低級失誤太多！」

CTPBA職業撞球巡迴賽第3站改制，原本超過百人的賽程，精簡至80人，包括70名會內賽選手，以及10名資格賽晉級，藉此增加比賽競爭性，而今年恢復的2站賽事，都由柯氏兄弟奪冠，今日勝部包括首站冠軍「天王殺手」柯秉中，以及第2站冠軍「撞球王子」柯秉逸都沒有意外，2戰全勝以勝部姿態晉級明日淘汰賽。 63歲的名球評張明雄（左），以及57歲的現任撞球總會會長趙豐邦（右）。圖／大會提供

商品推薦