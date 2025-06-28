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中華奧會小小英雄運動會移師桃園 12運動體驗闔家同歡

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羅嘉翎（左起）、林俊易、吳永盛與邱相榤為活動站台。圖／中華奧會提供
羅嘉翎（左起）、林俊易、吳永盛與邱相榤為活動站台。圖／中華奧會提供

中華奧會於今、明兩天首度移師航空城桃園市的桃園會展中心舉辦「第3屆小小英雄運動會」，2天期間預計共有超過2千位小朋友一起來參與，而今天開幕式現場就有超過600位3至6歲小小運動員與全家大小一起透過運動體驗、創意闖關，度過充滿歡笑與挑戰的周末時光。

今年活動全面升級，集結12項運動體驗與競賽項目，涵蓋場內五大主項目羽球跆拳道、迷你足球、體操與田徑，以及周邊七大主題體驗舉重、劍道、武術、棒球、射箭、拳擊與高爾夫，讓小朋友們在遊戲中感受運動的樂趣，與爸爸媽媽一同探索全方位的運動世界。

開幕典禮儀式活動由中華奧會主席林鴻道親自主持，開幕現場也邀請羽球明星選手林俊易、邱相榤，跆拳道奧運銅牌羅嘉翎，及職籃球星吳永盛等知名選手同樂互動，羽球示範賽更由兩位小朋友與選手搭檔進行「一大一小」雙打對決，逗趣場面讓現場笑聲不斷，掌聲連連。

中華奧會主席林鴻道說：「今天最重要的主角就是小小英雄跟家長們，可以在現場體驗12項運動，帶著爸爸媽媽阿公阿嬤一起運動，讓大家身體更健康，也留下最美好的回憶。」

第三屆小小英雄運動會移師桃園登場。圖／中華奧會提供
第三屆小小英雄運動會移師桃園登場。圖／中華奧會提供

今年也新增多樣體驗區域，包含飛輪VR虛擬運動體驗、小小擊劍入門區、以及透過貼紙填色共創的奧林匹克繪畫背板牆，讓孩子們動手也動腦，留下屬於自己的運動記憶。

周邊舞台活動部分亦豐富多元，東京奧運游泳選手同時也是國際奧會預防賽事操縱（PMC）宣導大使黃渼茜，也將在明天登台與大家面對面交流運動故事；親子天下「小行星導讀會」說故事大姊姊帶來精采繪本導讀，更有深受小朋友喜愛的「一鹿見面會」於兩日登場，為大小朋友們創造溫馨難忘的互動時刻。

6月23日適逢奧林匹克日，中華奧會延續國際奧會Let’s Move理念，邀請民眾持續透過「小小英雄運動會」向下扎根運動觀念，匯聚中央與地方資源，共同打造親子運動平台，推廣奧林匹克精神，落實全民運動一起動起來。

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跆拳道 羽球 林鴻道

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