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伊斯特本網賽／謝淑薇闖女雙冠軍戰 拚本季首冠

中央社／ 台北28日電
台灣職業女網名將謝淑薇。(聯合報資料照片)
台灣職業女網名將謝淑薇。(聯合報資料照片)

台灣網球名將謝淑薇今天與澳洲搭檔喬因特在WTA伊斯特本公開賽的女雙4強戰，以7比5、6比2直落二擊敗「墨西哥組合」，如願挺進冠軍戰，而謝淑薇將拚本季首冠。

在英國舉行的伊斯特本公開賽（Eastbourne Open）屬於世界女子職業網球協會（WTA）250等級賽事，提前為溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）暖身的台灣網球名將謝淑薇，本週首度與19歲澳洲新星喬因特（Maya Joint）攜手出征，並一路過關斬將，尤其前役靠著對手因傷退賽，直接挺進女雙4強。

謝淑薇、喬因特今天在4強戰與「墨西哥組合」奧爾摩斯（Giuliana Olmos）、薩哈蘇瓦（Renata Zarazua）正面交鋒，尋求女雙冠軍戰門票。

首盤「台澳聯軍」率先突破對手取得領先優勢，可惜中段未能保住發球局，導致比分遭到扳平，甚至還錯失2個盤末點機會，所幸謝淑薇、喬因特隨即穩住陣腳，並於第12局再度完成破發，以7比5先馳得盤。

延續首盤勝利氣勢，謝淑薇、喬因特在次盤打出強勢表現，不僅保住每個發球局，還回敬2次破發，終場再以6比2獲勝，下一輪將與捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）、哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）的組合爭奪女雙冠軍。

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謝淑薇 溫布頓

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