田徑／「意外露鳥」邊跑邊喬仍奪金 美國選手親回應放送事故

2025年世界田徑巡迴賽捷克奧斯特拉瓦黃金大獎賽發生超尷尬「放送事故」，美國選手羅賓森（Chris Robinson）在男子400公尺跨欄決賽，下體超明顯露出，引發全球觀眾討論。

羅賓森在衝刺時因短褲太鬆，導致下體露出，沒想到他竟在邊跑邊調整的情況下，以48秒05佳績奪下金牌，只比個人最佳成績慢0.1秒。

羅賓森賽後受訪時強調，這是運動的一部分，這場比賽是生涯重要里程碑。他也透過社群帳號回應此事，他上傳一張額頭貼繃帶的自拍照，並寫道「感謝大家關心我沒事，偉大的事即將發生。」

台灣轉播單位愛爾達體育台則發文表示，「稍早田徑直播的意外插曲，事後的重播、VOD都已經後製處理，在電視上出現的多次重播，則會符合主管機關的監理，至於網路上引發的熱烈話題，也在此呼籲各位好朋友，默默放心裡。」

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