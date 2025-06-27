馬術／「馬」是馬術運動根本 馬協邀國際講師推廣馬匹福祉與教學理念

回到「以馬為中心」的初衷，中華民國馬術協會在6月23至26日於漢諾威馬場舉行114年B級教練暨馬事人員訓練講習會，也是首次非技術訓練為導向的研習，並邀請到國際馬術總會匈牙利籍講師Attila Földi，從照顧馬的各種相關知識開始，針對馬事從業人員進行培訓，期盼藉此建立更專業與系統化的照護模式。

「我很喜歡大家從第一天就對我敞開心扉的感覺，我們有很多很棒的互動跟討論。」Attila強調，在這為期四天的講習裡面，自己不是從早講課到晚的講師，更像是把大家連結在一起的角色；而學員就像是拼圖，透過彼此間的交流，整合各自具備的知識，讓大家將來可以應用跟實現，也對自身原本就擁有的知識有更深層的理解。

特別的是，這次研習主題以「馬的福祉」為出發點，包括騎手、教練等相關從事人員該如何照顧好馬匹，或是學習如何理解馬的情緒跟行為，甚至傳染病防治等各面向的分享，都是以馬匹為優先考量。Attila說：「因為有馬才會有馬術這個運動，才能有這些活動拓展出來。」

Attila三歲就開始接觸到騎馬，但長時間以休閒興趣為主，還曾從事醫生、工程師、資料分析師等職業，直到40歲左右才真正投入馬術訓練，成為選手、教練將近二十年，這兩年更受國際馬術總會邀請，擔任各國的培訓講師。

114年B級教練暨馬事人員訓練講習會，匈牙利籍Attila Földi擔任講師。圖／中華民國馬術協會提供

「40歲就像一個分水嶺，我那時候才意識到其實自己在騎馬方面有多不了解。」Attila坦言，如果沒有正規訓練，沒有真正的教練指導，要正確學會騎馬幾乎是不可能，就像所有運動一樣，享受它和真正理解它，兩者是有差距的。

Attila也從自己的經驗分享道，身為一位教練到底該具備什麼樣的能力？他強調，好的騎手未必能真的與馬和諧互動或是教學，教練除了必須了解最基礎的馬的演化，還要能讀懂馬的行為，也要理解騎乘者的需求與想法，在選手的理想與現實之間不斷調整，彌補不足，然後一步步帶領他們成長，他說：「這是很重大的責任，教練們要受過足夠訓練，才能理解古典騎術的原則，並將這些原則有效傳達給騎乘者。」

中華民國馬術協會國際組組長葉益成表示，因為Attila的工作背景豐富，無論在馬術或醫學方面，可以涵蓋更全面的知識，「馬術運動是累積的，它不是一蹴可幾，但是良好的觀念一定會深植在每個教練或是從業人員的身上，協會一直很用心在紮根，不只辦國際比賽，也辦國際教育訓練培養國際人才。」

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