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足球／C羅新合約日薪2000萬！還有15%球隊股份+私人飛機
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）與沙烏地阿拉伯豪門艾納斯簽2年4.92億英鎊合約，將續留至2027年。據傳他的新合約含15%球隊股份及私人飛機。
C羅的年薪約1.78億英鎊（換算日薪約2000萬台幣），還有2450萬英鎊簽約金，若執行第2年合約，能再拿3800萬英鎊額外獎金。如果C羅獲選沙國聯賽金靴獎，將獲得400萬英磅獎金，贏下聯賽冠軍有800萬英磅。
球隊還編列400萬英磅私人飛機費用，C羅還獲得15%球隊股份（市值3300萬英磅），沙國企業的代言收入預計超過6000萬英鎊。
除了最實際的錢之外，艾納斯對C羅的家庭也相當照顧，總共有16名全職員工（3位司機、4位管家、2位廚師、3位園丁及4位保全），這些費用一年要140萬英磅。
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