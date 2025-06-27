美國羽賽／周天成擊敗越南阮海登 晉級男單8強

世界羽球聯盟（BWF）超級300系列的美國羽球公開賽，榮膺男單頭號種子的「台灣一哥」周天成，今天以兩個21比17擊敗越南好手阮海登，順利前進男單8強。

世界排名第6的周天成，本週征戰美國公開賽榮膺男單頭號種子，在順利闖過頭關的情況下，如願晉級男單次輪，今天則與世界排名73的越南好手阮海登（Nguyen Hai Dang，音譯）爭奪8強門票，過去雙方僅有1次對戰紀錄，當時周天成以直落二輕鬆取勝。

睽違兩年再度過招，兩人在首局陷入拉鋸戰、互有領先，尤其周天成在技術暫停後以12比15落後，雖然立刻連得5分逆轉戰局，不過馬上又遭到扳平比分，所幸周天成及時找回節奏，再度打出連續得分攻勢，擺脫對手糾纏，並以21比17先馳得點。

次局周天成幾乎皆處於落後局面，不僅帶著6比11進入技術暫停，甚至一度落後達7分，眼看即將被對手延長戰線，周天成開啟搶分模式，瞬間打出12比1的猛烈攻勢，不僅如願逆轉比分，還手握4分領先，終場再以21比17拿下比賽勝利，並取得男單8強門票。

另外，台灣男單22歲新星廖倬甫今天歷經逼近1小時的3局大戰，最終以21比15、9比21、21比17扳倒第7種子的馬來西亞好手賀首維，加上前世青球王郭冠麟在「台灣內戰」上演逆轉勝，以13比21、21比13、21比15擊敗丁彥宸，兩人攜手前進男單8強。

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