足球／C羅與沙聯艾納斯續約2年 將戰至42歲

沙烏地阿拉伯職業足球聯賽艾納斯球會今天宣布，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度與球隊續約2年。幾個月來，外界一直在猜測C羅下個賽季會加入哪支球隊。

法新社報導，艾納斯（Al Nassr）球會在社群平台X發文寫道：「羅納度（Cristiano Ronaldo）將續留艾納斯直至2027年。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，新合約2027年6月到期時，羅納度已42歲。

在官方證實羅納度續約前幾分鐘，艾納斯隊發布一段預告影片，40歲的羅納度在片中沿著海濱漫步，並說道：「艾納斯，直到永遠。」

羅納度隨後在他的社群媒體Instagram（IG）發文證實續約，內容寫道：「新篇章開始，同樣的熱情，同樣的夢想。讓我們一起創造歷史。」

羅納度2022年從曼徹斯特聯隊（Manchester United）轉會至艾納斯，他與球隊的合約今年夏天到期。

上個月，羅納度曾在沙烏地職業足球聯賽賽季結束數小時後寫下「本章結束」，暗示他會離開艾納斯。

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