溫網／葛藍喬安娜資格賽最終輪落敗 無緣女單會內賽
台英混血網球女將葛藍喬安娜今天在溫網女單資格賽最終輪以6比7（5比7）、5比7不敵塞爾維亞好手斯托亞諾維奇（NinaStojanovic），無緣躋身溫網會內賽。
即將年滿24歲的葛藍喬安娜，目前世界排名144名是台灣「網球一姐」，挾著上個月打進法國網球公開賽女單會內賽的氣勢，她於本週挑戰溫布頓網球錦標賽的女單資格賽，在連過兩關的情況下，葛藍喬安娜如願挺進資格賽最終輪，只要獲勝就能如願取得溫網會內賽門票。
葛藍喬安娜今天與世界排名114名的塞爾維亞好手斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic）正面交鋒，首盤雙方歷經互破大戰後，逐漸穩住陣腳，形成拉鋸戰，一路拚到決勝搶7局，然而葛藍喬安娜一開始2個發局皆遭到突破，就算一度要回領先，仍被對手連得4分，以6比7（5比7）讓出。
已經沒有退路的葛藍喬安娜，次盤一開始又未能守住發球局，不過她隨即回敬2個破發，甚至在自己發球局逼出盤末點，眼看將要如願扳平戰局，沒想到葛藍喬安娜遭到對手化解危機，導致氣勢朝向對手，終場再以5比7吞敗，與溫網會內賽門票擦肩而過。
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