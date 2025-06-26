馬祖馬拉松11月登場總獎金50萬 冠軍可獲等同體重高粱酒

邁入第十週年的「馬祖馬拉松」即將於11月1日正式開跑，賽事將在馬祖南竿福澳運動場鳴槍起跑，結合軍事坑道、海島風光、高粱酒文化與在地美食補給，打造全台最具離島特色的跑旅盛會。

馬祖馬拉松今天在台北舉辦啟動記者會，宣告這場充滿戰地精神與文化風味的經典賽事將於今天12點正式展開報名。

本屆賽事主題為「10年淬鍊 鋼鐵賽道」，總獎金高達新台幣50萬元，全馬男女冠軍除可抱走獎金，更可獲得與體重等重的馬祖高粱酒，成為跑者們引頸期盼的焦點之一。所有完賽者還能獲得限量「馬祖高粱紀念酒」，成為值得珍藏的榮耀。

連江縣長王忠銘指出，這不僅是一場賽事，更是馬祖島嶼文化的展演與歷史的延續，我們用十年打造出一條值得自豪的鋼鐵之路，今年更要跑出馬祖的新高度。

馬祖馬拉松最大特色之一，是唯一一年僅此一天開放的「南北軍事坑道」賽道，跑者將穿越封閉地底軍事要塞，奔馳於歷史與戰備痕跡之中，體驗「鋼鐵戰地馬」的傳奇魅力。

記者會現場邀請三位重量級跑者代表分享備戰心情，包括活動大使田舞陽、「市民跑者之王」李智群與「馬拉松小資女」劉素雅。田舞陽形容「馬祖的風像劍、路如詩，十年的淬鍊讓這條賽道真的有種鋼鐵般的重量與光芒。」

李智群曾橫掃馬祖系列三冠王，他分享參賽經驗表示，馬祖馬的全馬是一圈半馬的距離跑兩次，我會建議第二圈好好享受美景與美食，「今年我也打算一圈認真跑，一圈認真吃。」

而曾奪得女子組總冠軍、抱回體重等重高粱酒的劉素雅則說，馬祖馬拉松的軍事坑道與上下起伏的地形，是台灣其他賽事完全無法比擬的挑戰與特色。

本屆補給站更與多家在地名店合作，推出淡菜、繼光餅、紅糟雞塊、黃金地瓜酥、高粱香腸等馬祖美食，讓選手能「邊跑邊吃馬祖味」。賽事設有四大組別：全程馬拉松（42K）報名費1300元；半程馬拉松（21K）報名費1100元；挑戰組（10K）報名費900元；健康休閒組（5K）報名費350元。

即日起至8月8日開放報名，除健康組外皆享有報名費88折優惠。無論是初學者、親子跑旅，或是挑戰型跑者，都能在馬祖馬找到自己的節奏與里程。（飲酒過量有礙健康）

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康 第10屆馬祖馬拉松今天在台北舉行記者會，縣長王忠銘（中）跟與會貴賓合影。記者蔡家蓁/攝影 第10屆馬祖馬拉松今天舉行記者會，活動大使田舞陽（中）、南竿馬拉松三冠王的「市民跑者之王」李智群（左）與「馬拉松小資女」劉素雅（右），都分享參賽經驗。記者蔡家蓁/攝影 第10屆馬祖馬拉松今天在台北舉行記者會，立法委員陳雪生也到場力挺，邀請跑友來馬祖作客。記者蔡家蓁/攝影 第10屆馬祖馬拉松今天在台北舉行記者會，縣長王忠銘致詞時，熱情歡迎大家來馬祖「卡溜」。記者蔡家蓁/攝影

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