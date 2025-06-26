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把長濱的節奏帶進暑假 長濱馬帶動旅遊運動新結合

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
長濱馬拉松將運動、度假與訓練做了全新結合。圖／東管處提供
長濱馬拉松將運動、度假與訓練做了全新結合。圖／東管處提供

2025長濱雙浪金剛馬拉松上月4日，共吸引11個國家、超過2200名選手共襄盛舉，儘管活動已經落幕，不過今年長濱馬拉松從首度訓練暖身營到比賽引發熱烈迴響，將運動與度假、訓練做了最新的結合，讓不少人驚呼原來長濱是這麼適合運動度假的一個地方。 

四月微熱的清晨，一群跑者從台東長濱的海岸線出發，迎著帶點鹹味的海風，沿著稻田與村落慢慢跑去。那天沒有比賽，只有節奏穩定的腳步和一段從土地開始的對話，白天晨跑、騎車與瑜伽交錯進行，晚上則在漁港與市場中探索地方節奏，這場活動從體能訓練出發，最後留下的，是一種慢下來生活的可能。

百鐵教練賴曉春帶著大家從步伐、呼吸開始調整，白天在海風吹拂的稻田間進行核心與滾筒訓練，傍晚則跟著長濱在地的瑜伽老師在筆直的金剛大道上做著瑜伽，感受身體與土地的連結。這些課沒有艱深技巧，也不追求極限。但讓跑者記得的是，汗水流過背脊時的風、腳踩土地時的聲音，還有走進市場、和在地人聊生活的片段。

4月首次舉辦的長濱馬訓練暖身營，三天的飲食也讓不少人改變對運動補給的想像，不是速食能量棒，也不是冰箱裡的即食雞胸，取而代之的是剛上岸的剝皮魚、當地的米飯，和一碗帶青草味的熱湯。

今年暖身訓練營參加的民眾不僅有報名全馬的跑者，也吸引了藝人馬國畢、運動主播侯以理前來體驗。其中更有三位來自法國、首次造訪台灣的運動素人，也因為對長濱的好奇一同參與其中。白天一起訓練，晚上交換運動的經驗，一場原本專業導向的活動，意外成了文化交流的平台，更開啟了不少人的運動人生。

在暖身訓練營與長濱馬活動陸續結束後，教練賴曉春表示，因為在地，他從來沒有發現長濱是這麼適合運動度假的一個地方，不僅是一天的馬拉松活動，更是一個可以待上幾天移地訓練的好地方，不論是跑步、自行車或者是三鐵選手，可以把訓練日常轉移到東海岸的度假天堂，實在太夢幻了。長濱不只是馬拉松的終點，也是生活重新啟動的地方。

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