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世大運／台美混血洪蓓文入選女籃隊 最愛喝珍奶

中央社／ 台北26日電
世大運培訓隊球員洪蓓文（（前右）。中央社
世大運培訓隊球員洪蓓文（（前右）。中央社

台美混血女籃好手洪蓓文入選今年世界大學運動會台灣女籃代表隊，7月將代表台灣征戰國際賽舞台，她表示很期待身披國家隊戰袍，並笑說來台灣最喜歡珍珠奶茶。

身高約185公分的洪蓓文（Belle Bramer），媽媽是台灣人、爸爸則為美國人，台美混血的她目前就讀於全美大學體育聯盟（NCAA）D1理海大學，這次如願成為世大運女籃的一員，將先隨隊征戰7月在台北和平籃球館開打的瓊斯盃國際籃球邀請賽，接著再飛往德國萊茵魯爾參加世大運。

洪蓓文今天出席品牌活動接受中央社採訪時表示，自己從小在美國長大，所以對台灣的記憶很模糊，但內心始終覺得這片土地充滿人情味，進而產生認同感，因此想利用這次機會好好地體驗台灣生活、美食，並打趣透露最喜歡喝珍珠奶茶，不過道地的臭豆腐還不太敢嘗試。

這次世大運女籃分組賽階段，台灣與美國、地主德國及波蘭同組，洪蓓文提到，一直夢想穿上國家隊球衣，也很期待在國際賽舞台與美國交鋒。而台灣女籃總教練林紀妏則稱讚，洪蓓文的態度很好，平常訓練也很專心，就算與隊友語言有些隔閡，但透過戰術板就大概知道教練團要求的事情。

擔任台灣女籃隊長的黃沁瑜則指出，團隊已經集訓2個多月，日前還赴日本移地訓練，從中學到很多，包含溝通、團隊輪轉策略，「我們準備好了，尤其在默契、打法上有一定的模樣。」

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籃球 瓊斯盃 NCAA

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