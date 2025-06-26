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排球／台中銀行亞洲沙排賽屏東站7月登場 我國4隊參賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞洲沙灘排球公開賽屏東站，將於7月17至20日於屏東東港大鵬灣青洲濱海遊憩區開賽。圖／大會提供
亞洲沙灘排球公開賽屏東站，將於7月17至20日於屏東東港大鵬灣青洲濱海遊憩區開賽。圖／大會提供

2025台中銀行亞洲沙灘排球公開賽屏東站，7月17日「南島熱浪」即將熱情登場，台灣30歲好手謝雅仁再度披上國家隊戰袍，與老搭檔吳信賢再次攜手，期待拿出最佳體能應戰，而20歲的胡丞剛「斜槓」室內排球與沙灘排球，期待與搭檔莊子霖汲取經驗、享受比賽。

亞洲沙排屏東站好手雲集，台灣地主隊男、女子各有兩隊出賽，其中謝雅仁目前為台中科技大學體育室專案專技老師，曾在2020年搭檔吳信賢奪下亞洲巡迴賽澎湖站銀牌。

「我的目標是打到40歲，讓喜歡的事能一直在生活裡。」謝雅仁指出，和室內排球相比，沙排場上兩人一組，現場教練不能指導、又沒有替補的情況下，對自己和搭檔是很大的挑戰，但也是他認為沙灘排球有樂趣之處，「比賽中有很多狀況要克服，像是體能、現場的天氣狀況和風向，也因此特別刺激。」

謝雅仁高三升大一時適逢全運會，新北市室內排球好手如雲，國中老師建議他打沙排代表隊，從此與沙灘排球結緣，歷來參加全運會，握有一金、兩銀的戰績。正職工作之外，他每周五、六、日從台中北上到板橋國中訓練，迎接接下來的亞洲沙排公開賽屏東站，他期待能與搭檔發揮過往累積的經驗，以最佳體能應戰，為台灣留下佳績。

今天也出席賽前記者會的胡丞剛，在屏東站將和莊子霖搭檔出賽，胡丞剛現年20歲，就讀台灣體大，先前教練覺得他彈跳極佳，因此開始也練沙灘排球，「雖然關卡很多，但是破關就會很興奮，迎接挑戰。」

身高188公分的胡丞剛認為，打國際賽跟國內賽感受格外不同，「尤其跟外國選手相比，我們都變得嬌小，不過能在台灣打國際賽真的很幸福，可以增加很多實戰經驗，修正調整，非常期待。」

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排球 全運會

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