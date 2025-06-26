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世大運／9位巴黎奧運國手領銜 我國196名好手出征德國

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
本屆世大運我國共派出196名選手參加15個運動種類，並於埃森及柏林設置中繼站。圖／體育署提供
本屆世大運我國共派出196名選手參加15個運動種類，並於埃森及柏林設置中繼站。圖／體育署提供

2025德國萊茵魯爾世界大學運動會，我國代表團名單今天出爐，本屆賽事我國共派出196名選手參加田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球（男與女）、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道（對打及品勢）、排球（室內男與女）、划船及沙灘排球等15種運動競賽，為我國爭取榮耀。

本屆世大運培訓模式延續2017世大運培訓的資源整合模式，以結合2026年名古屋亞運培訓計畫為原則辦理，其中田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、羽球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、排球及划船等12種運動，由各單項運動協會結合亞運培訓計畫實施，另外籃球、沙灘排球及網球等3種則以2025世大運專案培訓計畫執行，目前各代表隊正在進行最後總集訓及狀態調整，預計7月12日起陸續出發。

我國參加2025德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團造型徽章，充滿台灣特色。圖／體育署提供
我國參加2025德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團造型徽章，充滿台灣特色。圖／體育署提供

本屆我國代表團計有2024巴黎奧運游泳選手王冠閎與韓安齊、射箭選手湯智鈞、桌球選手高承睿與簡彤娟、田徑選手林昱堂與張博雅、擊劍選手陳弈通，2022杭州亞運奪牌的競技體操選手丁華恬、林冠儀與葉政、跆拳道選手林唯均、籃球選手林信寬，2021世大運奪牌的網球選手楊亞依、桌球選手黃彥誠、跆拳道選手黃映瑄、邱少萱、邱義睿、鍾俊傑與徐晧祐等，體育署期許國家隊優秀選手透過角逐世大運，蓄積2026名古屋亞運參賽能量，開拓國際視野，挑戰自我的運動成就。

體育署期望複製2017年台北世大運以來的成果；一方面參加世大運為國家隊提供名古屋亞運會的賽前調整機會，另一方面則提供奧運國家儲訓選手累積國際參賽經驗及自信。因此，特別期許選手透過世大運階段的洗禮，累積國際綜合性賽會的參賽經驗，為接續而來的2026名古屋亞運及2028洛杉磯奧運奠定成功的基礎。

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