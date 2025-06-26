聽新聞
0:00 / 0:00
世大運／盼藉瓊斯盃增加經驗 中華女籃放眼奪牌目標
為了備戰7月16日開幕的德國萊茵魯爾世大運，我國世大運女籃代表隊已集訓兩個月，並在日前飛往日本移訓，接下來更將化身中華白隊在瓊斯盃以賽代訓，在今天出席運動品牌UNDER ARMOUR贊助記者會時，團隊也喊話將以奪牌為目標進行備戰。
UNDER ARMOUR今年擔任我國世大運代表團的合作夥伴，攜手打造年輕化、具設計感的團服，同時也贊助世大運女子籃球培訓隊，提供頂級裝備，包括Curry Brand旗下最頂尖鞋款Curry 12及Fox 1球星簽名球鞋，希望協助女籃球員能夠展現更出色表現。
中華女籃這次世大運與美國、波蘭和地主德國分在同組，為了備戰賽事，日前團隊也飛往日本進行移訓，總教練林紀妏說：「這次去面對日本球隊強悍的球風和高強度的防守，讓我們收穫相當多，尤其是在面對快速球風和高強度的防守應對上，都能看到進步的地方。」
這次世大運代表隊中除了匯集國內大專好手，也補進就讀NCAA D1理海大學的台美混血球員洪蓓文，以及旅美好手米靖恩，談到團隊的整合狀況，林紀妏則說：「我們今年招攬了很多年輕好手，位置上都很齊全，重點是球員肯拚、肯搶、肯學習。而接下來的瓊斯盃將會是我們很好的學習舞台，希望藉由這次比賽提升默契和經驗。」
本屆世大運女籃由世新大學教練林紀妏執掌兵符，隊長黃沁瑜，隊員李宜樺、宋瑞蓁、黃巧鈞、林佳蓉、米靖恩、王玥媞、游沁樺、陳芷英、洪蓓文、蔡佑蓮、鄭慧慈、蕭豫玟、郭虹廷。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言