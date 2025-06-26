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世大運／盼藉瓊斯盃增加經驗 中華女籃放眼奪牌目標

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
世大運中華女籃今年匯集國內以及旅外好手。記者劉肇育／攝影
世大運中華女籃今年匯集國內以及旅外好手。記者劉肇育／攝影

為了備戰7月16日開幕的德國萊茵魯爾世大運，我國世大運女籃代表隊已集訓兩個月，並在日前飛往日本移訓，接下來更將化身中華白隊在瓊斯盃以賽代訓，在今天出席運動品牌UNDER ARMOUR贊助記者會時，團隊也喊話將以奪牌為目標進行備戰。

UNDER ARMOUR今年擔任我國世大運代表團的合作夥伴，攜手打造年輕化、具設計感的團服，同時也贊助世大運女子籃球培訓隊，提供頂級裝備，包括Curry Brand旗下最頂尖鞋款Curry 12及Fox 1球星簽名球鞋，希望協助女籃球員能夠展現更出色表現。

中華女籃這次世大運與美國、波蘭和地主德國分在同組，為了備戰賽事，日前團隊也飛往日本進行移訓，總教練林紀妏說：「這次去面對日本球隊強悍的球風和高強度的防守，讓我們收穫相當多，尤其是在面對快速球風和高強度的防守應對上，都能看到進步的地方。」

世大運女籃總教練林紀妏（左）。記者劉肇育／攝影
世大運女籃總教練林紀妏（左）。記者劉肇育／攝影

這次世大運代表隊中除了匯集國內大專好手，也補進就讀NCAA D1理海大學的台美混血球員洪蓓文，以及旅美好手米靖恩，談到團隊的整合狀況，林紀妏則說：「我們今年招攬了很多年輕好手，位置上都很齊全，重點是球員肯拚、肯搶、肯學習。而接下來的瓊斯盃將會是我們很好的學習舞台，希望藉由這次比賽提升默契和經驗。」

本屆世大運女籃由世新大學教練林紀妏執掌兵符，隊長黃沁瑜，隊員李宜樺、宋瑞蓁、黃巧鈞、林佳蓉、米靖恩、王玥媞、游沁樺、陳芷英、洪蓓文、蔡佑蓮、鄭慧慈、蕭豫玟、郭虹廷。

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