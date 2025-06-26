快訊

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

馬祖馬拉松邁入第10屆 賽事11月1日南竿鳴槍起跑 

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
馬祖馬拉松在今年邁入10周年，賽事將於11月1日登場。記者劉肇育／攝影
馬祖馬拉松在今年邁入10周年，賽事將於11月1日登場。記者劉肇育／攝影

邁入第10屆的馬祖馬拉松將於今年11月1日於馬祖南竿福澳運動場鳴槍起跑，在今天的記者會上包括連江縣長王忠銘、活動大使田舞陽以及兩位跑者代表李智群、劉素雅齊聚一堂為賽事站台，今年賽事總獎金50萬元，全馬男女冠軍還將加碼獲得與體重等重量的馬祖高粱酒。

馬祖馬拉松在今年邁入第10個年頭，結合戰地軍事坑道、海島風光、高粱酒文化與在地美食補給的賽事特色，每年都吸引國內外大批跑者報名參賽，體驗最有「馬祖味」的馬拉松盛會。

連江縣縣長王忠銘表示，馬祖馬拉松不僅是一場賽事，更是一次島嶼文化展演與歷史串聯，這條賽道鋪的不只是水泥還有屬於馬祖的故事，「我們用十年打造一條值得自豪的鋼鐵之路用腳步寫下歷史，今年更要跑出馬祖的新高度。」

在今天記者會上也邀請到活動大使田舞陽分享備戰心情，至於曾拿下過東引軍事越野障礙賽、北竿硬地超馬、南竿馬拉松三冠王的「市民跑者之王」李智群談到過去的參賽經驗時則說：「因為馬祖馬一圈是半馬的距離，全馬就是兩圈，如果太累，建議大家第二圈可以慢慢走，享受美景、美食，過去我都沒有體驗到，今年我第一圈要認真跑，第二圈就認真吃。」

活動大使田舞陽（中）與兩位跑者代表李智群（左）、劉素雅（右）。記者劉肇育／攝影
活動大使田舞陽（中）與兩位跑者代表李智群（左）、劉素雅（右）。記者劉肇育／攝影

至於曾拿下第七屆女子總排名第1名，因此獲得與體重等重量馬祖高粱酒的「馬拉松小資女」劉素雅也說：「馬祖馬的坑道是跟其他賽事最大的不同之處，賽道中上上下下的地形難關更是台灣找不到的。」

馬祖馬拉松特色賽道斷「南北軍事坑道」，一年僅餘賽事當天開放，跑者將穿越封閉的地底軍事要塞，奔馳於歷史與戰備痕跡之中，感受馬祖「鋼鐵戰地馬」的最大特色。今年賽事除了全馬、半馬組外，也設有10K挑戰組和5K休閒健康組，賽事自今天起開放報名。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

超馬

延伸閱讀

民進黨：政院若提出追加預算 藍白莫再擋

為爭取馬祖補助款 縣長王忠銘：願為15億由藍轉綠

藍連江黨部：王忠銘入民進黨發言為凸顯財政困境

連江縣長：中央若給15億元預算 願加入民進黨

相關新聞

馬祖馬拉松邁入第10屆 賽事11月1日南竿鳴槍起跑 

邁入第10屆的馬祖馬拉松將於今年11月1日於馬祖南竿福澳運動場鳴槍起跑，在今天的記者會上包括連江縣長王忠銘、活動大使田舞...

張思敏以自身「張教授模型」 期待打造跨界整合、人本導向的體壇倫理

張思敏教授的退休體育人生，猶如一條貫穿多元領域的脈絡，他從教練、教育者、行政管理者到推廣者，持續以跨界整合的思維，深刻影響著台灣的運動生態系統。他所建構的「張教授模型」，是一個涵蓋個人、團體與制度三大

美國羽賽／周天成榮膺頭號種子 男單首輪闖頭關

BWF超級300系列的美國羽球公開賽，榮膺男單頭號種子的「台灣一哥」周天成今天以24比22、21比15擊敗芬蘭選手科利約...

籃網球／亞青賽拚晉升一級 中華青年隊啟程南韓 

2025亞洲青年籃網球錦標賽訂於27日在南韓全羅北道全州展開，中華青年隊今天啟程前往南韓備戰，將於27日上午10時與馬爾...

足球／女足工會控東亞盃中華隊航班安排不合理 足協啟動補救措施

中華女足預計7月7日前往韓國參加東亞盃，然而女足工會今天在社群媒體上指控，中華足協在航班安排不合理，對此足協已緊急進行補...

成立「運動部」是體育改革關鍵契機 張思敏教授談組織升格與未來願景

歷經多年倡議與討論，臺灣終於預計於2025年9月9日正式成立「運動部」，這不僅是體育行政體系的升格，更是體育政策治理模式的一大轉捩點。對於這項改革，長年深耕於體育教學、行政與國際推廣的張思敏教授，認為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。