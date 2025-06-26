馬祖馬拉松邁入第10屆 賽事11月1日南竿鳴槍起跑 

邁入第10屆的馬祖馬拉松將於今年11月1日於馬祖南竿福澳運動場鳴槍起跑，在今天的記者會上包括連江縣長王忠銘、活動大使田舞陽以及兩位跑者代表李智群、劉素雅齊聚一堂為賽事站台，今年賽事總獎金50萬元，全馬男女冠軍還將加碼獲得與體重等重量的馬祖高粱酒。

馬祖馬拉松在今年邁入第10個年頭，結合戰地軍事坑道、海島風光、高粱酒文化與在地美食補給的賽事特色，每年都吸引國內外大批跑者報名參賽，體驗最有「馬祖味」的馬拉松盛會。

連江縣縣長王忠銘表示，馬祖馬拉松不僅是一場賽事，更是一次島嶼文化展演與歷史串聯，這條賽道鋪的不只是水泥還有屬於馬祖的故事，「我們用十年打造一條值得自豪的鋼鐵之路用腳步寫下歷史，今年更要跑出馬祖的新高度。」

在今天記者會上也邀請到活動大使田舞陽分享備戰心情，至於曾拿下過東引軍事越野障礙賽、北竿硬地超馬、南竿馬拉松三冠王的「市民跑者之王」李智群談到過去的參賽經驗時則說：「因為馬祖馬一圈是半馬的距離，全馬就是兩圈，如果太累，建議大家第二圈可以慢慢走，享受美景、美食，過去我都沒有體驗到，今年我第一圈要認真跑，第二圈就認真吃。」

活動大使田舞陽（中）與兩位跑者代表李智群（左）、劉素雅（右）。記者劉肇育／攝影

至於曾拿下第七屆女子總排名第1名，因此獲得與體重等重量馬祖高粱酒的「馬拉松小資女」劉素雅也說：「馬祖馬的坑道是跟其他賽事最大的不同之處，賽道中上上下下的地形難關更是台灣找不到的。」

馬祖馬拉松特色賽道斷「南北軍事坑道」，一年僅餘賽事當天開放，跑者將穿越封閉的地底軍事要塞，奔馳於歷史與戰備痕跡之中，感受馬祖「鋼鐵戰地馬」的最大特色。今年賽事除了全馬、半馬組外，也設有10K挑戰組和5K休閒健康組，賽事自今天起開放報名。

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