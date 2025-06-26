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美國羽賽／周天成榮膺頭號種子 男單首輪闖頭關

中央社／ 台北26日電
周天成。 歐新社
周天成。 歐新社

BWF超級300系列的美國羽球公開賽，榮膺男單頭號種子的「台灣一哥」周天成今天以24比22、21比15擊敗芬蘭選手科利約寧（Kalle Koljonen），攜手另名台灣好手蘇力揚挺進男單次輪。

世界排名第6的周天成，日前靠著強勢表現打進印尼公開賽男單決賽，雖然與冠軍擦肩而過，但仍締造世界羽球聯盟（BWF）最年長超級1000等級決賽球員的紀錄，經過短暫休息後，周天成本週征戰美國公開賽，並榮膺男單頭號種子。

周天成在首輪與世界排名第56的芬蘭好手科利約寧正面交鋒，過去雙方沒有對戰紀錄。周天成首局與對手陷入膠著戰，就算克服開局落後劣勢，甚至一度手握5分領先，但依舊遭到扳平比分，在被化解3個局末點情況後，周天成終於穩住陣腳，以24比22先馳得點。

帶著聽牌氣勢，周天成次局在8比10落後時，一舉連攻6分逆轉，並維持領先優勢到比賽結束，終場再以21比15收下勝利，同時如願晉級男單次輪，下一戰將與越南好手阮海登（Nguyen Hai Dang，音譯）爭奪8強門票。

而世界排名第36的蘇力揚，在這次美國公開賽為男單第5種子，首輪面對36歲的以色列好手季柏曼（Misha Zilberman），展現不俗的壓制力，花費逼近40分鐘以21比11、21比12獲勝，接下來將挑戰加拿大選手賴浩俊。

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羽球 美國公開賽 周天成

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