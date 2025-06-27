身為運動界領航者 張思敏教授對台灣體育永續發展再造十年的啟示

張思敏教授的實踐與思考，為台灣體育的永續發展提供了寶貴啟示。他擔任中華民國馬拉松協會理事長，2020-迄今，辦了3場校園馬拉松驛站接力賽，帶隊參加韓國、蒙古、日本國際馬拉松賽，提升競爭力及民眾健康

首先，他提醒我們，體育是一項複雜的社會系統，必須注重跨界整合，不能孤立看待某一環節；政策制定者應鼓勵跨部會合作，推動整體策略，促成多方資源協同共榮。

其次，人本導向應成為體育發展的核心價值。無論是競技選手、休閒愛好者，還是身心障礙者與高齡族群，都應享有適合其需求的運動資源與機會，真正實現全民運動。這不僅促進個人健康，也強化社會連結與包容力。

張思敏教授(右二)。張思敏教授提供

多元共融的運動環境能激發更廣泛的參與運動，促進社會和諧與文化傳承。張思敏教授在身心障礙運動推廣、運動舞蹈教育投入，即是實踐這一理念的具體典範。

完善的系統治理是體育永續的基石。從人才培育、競技選訓、場館建設到社區推廣，均需有長期規劃與動態評估，確保政策與資源能靈活因應環境變化與民眾需求。張思敏教授多年行政經驗與治理思維，為台灣體育組織提供了具體參考與制度建構藍本。

張思敏教授退休的黃金十年不僅是技術與管理的專家，更是一位富有人文關懷與前瞻思維的體育領航者。他的跨界整合與人本導向治理，展現了台灣體育走向永續與卓越的未來路徑。透過他的經驗與理念，我們看見一個更包容、多元且具系統性的體育新典範，也期待台灣體育在此基礎上，持續開創更光明的明天。

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(全系列完，作者：廖育婉）

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