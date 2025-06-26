張思敏以自身「張教授模型」 期待打造跨界整合、人本導向的體壇倫理

張思敏教授的退休體育人生，猶如一條貫穿多元領域的脈絡，他從教練、教育者、行政管理者到推廣者，持續以跨界整合的思維，深刻影響著台灣的運動生態系統。他所建構的「張教授模型」，是一個涵蓋個人、團體與制度三大層面的綜合體系，強調運動從技術到文化的全面發展，展現了深厚的人本關懷與系統治理智慧。

運動生態系統中的張教授模型

張思敏教授提供

張思敏教授認為，體育不只是場上的競賽，更是一個包含教育培育、政策規劃、資源整合、文化傳承與社會參與的複雜生態系統。在他的視角裡，每個環節都不可或缺，且相互影響。他著力於建立連結教練、選手、行政與社區的橋樑，推動運動資源的跨部門協作，強調「運動部」應從單點技術支持轉向多層次整體關懷。

這一模型突出三大關鍵：

第一，人本導向——尊重運動參與者的多樣性需求，強調身心平衡與個人發展。

第二，多元共融——包容不同年齡、性別、身心條件的群體，促進公平參與。

第三，系統治理——建立完善的運動組織結構與資源分配機制，促進協同合作與永續發展。

從「教練—行政—推廣」到「人本—多元—系統」治理觀

張思敏教授提供

張思敏教授的職涯軌跡同時映照出台灣體育治理觀念的演進。早期，他專注於教練技術與選手培訓，強調「執行力」與競技成績；中期則投身體育行政，促進政策制度的建立與資源整合；近年更轉向公共推廣與全民運動，推崇「規劃力」與長遠視野。

這一轉變正是由單一視角向多元系統治理的跳躍。張思敏教授強調，體育發展必須超越成績導向，從人的全面發展出發，注重教育意義與社會價值；必須關照多樣族群，設計包容性政策與友善環境；也必須有完善的組織架構與協調機制，確保運動資源合理分配，實現永續經營。

此治理觀點表現出高度的柔軟性與適應性，能因應時代與社會變遷調整策略，促使台灣體育能在全球化浪潮中，保持競爭力與文化特色，並兼顧社會公益。

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