籃網球／亞青賽拚晉升一級 中華青年隊啟程南韓 

2025亞洲青年籃網球錦標賽訂於27日在南韓全羅北道全州展開，中華青年隊今天啟程前往南韓備戰，將於27日上午10時與馬爾地夫進行大會第1場比賽，首日共有5場賽事，大會訂28日上午10時舉行開幕式。

本屆亞青賽共有11隊參賽，賽會最大變革是採2級制，第1級「Cup組」包括馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、香港及印度等5隊，第2級「Plate組」包括中華隊、日本、南韓、巴基斯坦、馬爾地夫及沙烏地阿拉伯等6隊。依競賽規程，第1級最後1名在下屆亞青賽將降至第2級，第2級第1名則升至第1級。中華隊將全力挑戰晉升至第1級。

中華亞青籃網球隊是由高雄市立陽明國中資深教練宋洪經領軍，高雄中山國中教練李基福、橋頭國中教練萬詩婷及清華大學年輕教練鄭靖穎，率領來自美和科大吳佳真、古鈺婷，台灣體大鄭安妤、湯琇婷，長榮大學郭美詩、洪暄淳，東海大學鄭如庭，小港高中黃子芸、陳宥綸、明芷涵，楠梓高中吳怡真，台東大學余曉昀，中華隊自今年4月成軍之後，即在高雄市立中山國中風雨操場展開近3個月訓練，期間並曾於6月初應邀前往香港參加國際邀請賽以進行移地訓練。

中華隊於今天清晨啟程後，下午已抵達全州，明天將進行賽前熱身，與賽各國隊伍也陸續進駐選手村，準備迎接比賽到來。

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