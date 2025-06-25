快訊

被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

路徑曝光！又有熱帶性低氣壓生成 氣象署說明對台影響機率

「難再重獲大眾信任」…國分太一爆醜聞5天後 TOKIO宣布解散

聽新聞
0:00 / 0:00

籃網球／亞青賽拚晉升一級 中華青年隊啟程南韓 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊今天啟程前往南韓備戰2025亞洲青年籃網球錦標賽。圖／中華民國籃網球協會提供
中華隊今天啟程前往南韓備戰2025亞洲青年籃網球錦標賽。圖／中華民國籃網球協會提供

2025亞洲青年籃網球錦標賽訂於27日在南韓全羅北道全州展開，中華青年隊今天啟程前往南韓備戰，將於27日上午10時與馬爾地夫進行大會第1場比賽，首日共有5場賽事，大會訂28日上午10時舉行開幕式。

本屆亞青賽共有11隊參賽，賽會最大變革是採2級制，第1級「Cup組」包括馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、香港及印度等5隊，第2級「Plate組」包括中華隊、日本、南韓、巴基斯坦、馬爾地夫及沙烏地阿拉伯等6隊。依競賽規程，第1級最後1名在下屆亞青賽將降至第2級，第2級第1名則升至第1級。中華隊將全力挑戰晉升至第1級。

中華亞青籃網球隊是由高雄市立陽明國中資深教練宋洪經領軍，高雄中山國中教練李基福、橋頭國中教練萬詩婷及清華大學年輕教練鄭靖穎，率領來自美和科大吳佳真、古鈺婷，台灣體大鄭安妤、湯琇婷，長榮大學郭美詩、洪暄淳，東海大學鄭如庭，小港高中黃子芸、陳宥綸、明芷涵，楠梓高中吳怡真，台東大學余曉昀，中華隊自今年4月成軍之後，即在高雄市立中山國中風雨操場展開近3個月訓練，期間並曾於6月初應邀前往香港參加國際邀請賽以進行移地訓練。

中華隊於今天清晨啟程後，下午已抵達全州，明天將進行賽前熱身，與賽各國隊伍也陸續進駐選手村，準備迎接比賽到來。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃網 中華隊

延伸閱讀

U12世界盃／賽事7/25台南開打 中華隊開幕日迎戰古巴

韓元穩定幣前景引爆股市投機熱 這檔飆股三周狂漲近300％

SK海力士 市值衝200兆韓元

南韓LGBTIQ+族群「被消失」 民間團體籲新政府正視

相關新聞

籃網球／亞青賽拚晉升一級 中華青年隊啟程南韓 

2025亞洲青年籃網球錦標賽訂於27日在南韓全羅北道全州展開，中華青年隊今天啟程前往南韓備戰，將於27日上午10時與馬爾...

足球／女足工會控東亞盃中華隊航班安排不合理 足協啟動補救措施

中華女足預計7月7日前往韓國參加東亞盃，然而女足工會今天在社群媒體上指控，中華足協在航班安排不合理，對此足協已緊急進行補...

成立「運動部」是體育改革關鍵契機 張思敏教授談組織升格與未來願景

歷經多年倡議與討論，臺灣終於預計於2025年9月9日正式成立「運動部」，這不僅是體育行政體系的升格，更是體育政策治理模式的一大轉捩點。對於這項改革，長年深耕於體育教學、行政與國際推廣的張思敏教授，認為

田徑／泰國錦標賽與年輕好手良性競爭 羅佩琳破大會摘金

田徑女子400公尺跨欄好手羅佩琳，24日在2025泰國田徑錦標賽決賽中，以57秒85率先通過終點，以打破大會紀錄的成績奪...

田徑／泰國田徑公開賽 林沛萱女子全能摘金標槍創新高

台灣女子7項好手林沛萱今天在泰國田徑公開賽，以4896分順利摘金，另外包括男子鐵餅李慈雲、男子400公尺跨欄吳育廷、女子...

羽球／全國大專校院羽球排名積分賽 葉宏蔚讚高規格舞台

邁入第5屆的全國大專校院羽球排名積分賽，今年將於8月19日開打，各組人馬力拚10月的年終總決賽門票。今天現身站台的台灣混...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。