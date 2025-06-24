快訊

半年燒光逾半財產！老校長創業賠掉晚年 妻崩潰痛毆、兒失去理智

周六前慎防午後雷陣雨 周五起恐有熱帶低氣壓發展

影／板橋貨車「高速撞停紅燈4車」4騎士受傷1昏迷 驚悚畫面曝光

羽球／全國大專校院羽球排名積分賽 葉宏蔚讚高規格舞台

中央社／ 台北24日電
台灣羽球好手葉宏蔚（中）、林湘緹（左2）24日為2025全國大專校院羽球排名積分賽代言，都認為這場賽事給予一般組大學生一個很棒的競技舞台。圖／中央社
台灣羽球好手葉宏蔚（中）、林湘緹（左2）24日為2025全國大專校院羽球排名積分賽代言，都認為這場賽事給予一般組大學生一個很棒的競技舞台。圖／中央社

邁入第5屆的全國大專校院羽球排名積分賽，今年將於8月19日開打，各組人馬力拚10月的年終總決賽門票。今天現身站台的台灣混雙好手葉宏蔚說，這對一般組球員是很高規格的舞台。

全國大專校院羽球排名積分賽於6月30日開放報名，3個分站為8月18、19日在國立中山大學，9月4、5日暫訂國立中興大學，第3站是9月11、12日在長庚科技大學。

根據賽制，每組積分累積前2名者，就可搶下10月年終總決賽資格；今年除了有中租控股及中租基金會提供的100萬獎金外，台灣美津濃也挹注新台幣250萬元的等值商品當作獎品。

今年賽事除了以往男單、女單、男雙、女雙、混雙外，新增男團、女團賽事，幾乎完全復刻正式國際賽事，給了一般組大學生決戰的舞台。

今天出席代言的台灣羽球混雙好手葉宏蔚，在接受中央社訪問時先搞笑說：「希望大家開心打球、不要受傷就好。」隨後又提到，一般組的大學生除了打球還要兼顧課業，能有這麼大規模的賽事可以打，真的蠻幸福的。

大一就成為甲組球員的葉宏蔚，雖然無緣感受一般組的熱血，但也在國際賽默默努力，他透露，接下來的賽程就是7月13日出發前往日本參加超級750的日本羽球公開賽。

葉宏蔚表示，目前和搭檔詹又蓁算是磨合得越來越好，這一個月的休息空檔很有幫助，「我們在國訓也有對手可以練，只是因為合作時間還不長，現階段也只能先各自把自己在場上的責任區域顧好再說。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

葉宏蔚 羽球

延伸閱讀

羽球／「空靈女神」大堀彩與王耀新完婚！曬絕美露肩婚紗照

羽球／王齊麟返台休養訓練 期待下半年國際賽戰績

羽球／麟洋配重出江湖？出席「羽您有約」公益賽開幕式

羽球／李洋搶夫？陳詩媛靠邊站氣嘟嘟 王齊麟甜喊：配偶欄已填妳

相關新聞

NFL專欄／剛猛即正義 噴射機莫斯利引退

NFL又少了一位帶來精采防守表現的球員可看；噴射機隊線衛莫斯利（C.J. Mosley）11年生涯留下不少表現，其中包括...

游泳／劉姵吟首破100蝶全國紀錄 12歲游睿頫包辦13金

為期五天的全國中正盃游泳錦標賽昨天於台中北區國民運動中心泳池進行最後一天賽程，女子100公尺蝶式世大運隊劉姵吟游出1分0...

排球／中東戰火升溫 亞國盃我國男排明晚從巴林搭機返台

受到以伊戰火仍未落幕影響，前往巴林參加2025亞洲男子排球國家盃的我國代表隊，日前以第7名結束賽事，體育署副署長房瑞文今...

羽球／「空靈女神」大堀彩與王耀新完婚！曬絕美露肩婚紗照

日本羽球「空靈女神」大堀彩去年11月宣布退休，今年3月答應馬來西亞雙打好手王耀新的求婚，近日兩人正式登記結婚，大堀彩在IG分享婚紗照並感謝外界祝福。 大堀彩21日在IG曬出結婚照，第一張照片她身

田徑／泰國公開賽黃士峰標槍奪金 自嘲老車要適應強度

台灣男子標槍好手黃士峰今天在泰國田徑公開賽決賽，靠著首次試擲的70公尺86成績，如願摘下金牌；他笑說：「現在就像一台老車...

法國當局：2024巴黎奧運與帕運 總花費約2050億元

根據法國審計當局今天公布的「初步估算」，2024年巴黎夏季奧運和帕運合計花費近60億歐元（約新台幣2050億元）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。