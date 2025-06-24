游泳／劉姵吟首破100蝶全國紀錄 12歲游睿頫包辦13金

為期五天的全國中正盃游泳錦標賽昨天於台中北區國民運動中心泳池進行最後一天賽程，女子100公尺蝶式世大運隊劉姵吟游出1分0 秒18打破全國紀錄，首度將100蝶全國紀錄收入囊中，唯仍沒達到亞運標59秒60，讓劉姵吟覺得可惜。

中正盃最後一天個人舉行100仰、100蝶和50自三項，在女子100蝶部份，北市大「沈默王牌」劉姵吟很珍惜這次參賽，還特別自費1萬多元買了一件顯目的白色泳衣參賽，劉姵吟很喜歡這件泳衣，還打算接下來在世錦和世大運都穿上同款戰袍要秀給世界看，個性內向的劉姵吟靦腆的說：「買這件泳衣不是喜歡它的透視，而是自己穿起來很舒服。」

去年中正盃旅外的台美混血泳將韓安齊突然「空降」以1分00秒19拿下100蝶全國紀錄，最後還拿下唯一的巴黎奧運台灣女子游泳代表權，劉姵吟昨天終於在女子100蝶游出1分00秒18，首度將自己名字掛上100蝶全國紀錄的榜上。

雖然劉姵吟首度拿下全國紀錄，但可惜還沒達到亞運參賽標準59秒60，差了僅僅0.58秒，劉姵吟說：「本來是希望可以破1分鐘內，我知道要達標不容易，但我覺得我前50公尺再加上轉身都還可以再進步。」

「沈默王牌」劉姵吟已經連續兩屆全大運摘下8金，已經是北市大泳隊不折不扣的一姐，但劉姵吟的態度依舊是低調不愛說話，但她的努力唯獨教練許志傑都看在眼裡，他說：「姵吟在這兩年間兩次肩膀脫臼，但傷後復出，心智也愈來愈成熟，是她可以逐漸進步的原因，亞運是她的階段目標，希望在今年就能夠順利達標，我對她很有信心。」

劉佩吟穿著非常顯目白色泳衣拿到個人第一個全國紀錄。圖／中華民國游泳協會提供

昨天在女子100仰和男女50自都相當令人期待，但可惜甫於上個月在全大運泳破200仰全國紀錄保持者張雅佳，在100仰游出1分03秒12，雖然打破了自己保持的大會紀錄1分03秒13，但與亞運標1分01秒84還是有段距離。

而在男女50自部份，同屬國家運動訓練中心蕭永淇、李姵萱各以23秒05、26秒19奪冠，但兩人距亞運標各只差了0.76、0.58秒，其中就讀於清大運動科學研二生蕭永淇還以0.37秒之差打敗前全國紀錄保持人也是他的偶像吳浚鋒。

今年中正盃也看到不少台灣泳壇的未來潛力新秀，在男子11&12歲組中桃園青溪國小「油豆腐」游睿頫展現恐怖的潛力，最後一天再包辦100仰、100蝶、50自和200公尺混合式接力4金後，累積五天共摘下驚人13金，奪金率百分之百。

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