快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

聽新聞
0:00 / 0:00

排球／中東戰火升溫 亞國盃我國男排明晚從巴林搭機返台

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男排不受戰事影響，將按照原定計畫於明天晚家搭機返國。 聯合報系資料照
中華男排不受戰事影響，將按照原定計畫於明天晚家搭機返國。 聯合報系資料照

受到以伊戰火仍未落幕影響，前往巴林參加2025亞洲男子排球國家盃的我國代表隊，日前以第7名結束賽事，體育署副署長房瑞文今天表示，儘管巴林國際機場曾一度受影響關閉，不過目前已經重新開放，代表隊也預計將按照原定計畫於明天晚家搭機返國，預計26日抵台。

2025亞洲男子排球國家盃今年在巴林麥納瑪舉行，共有包括我國在內的12個國家前往參賽，中華男排在分組賽拿下1勝、1敗後晉級8強，不過8強淘汰賽就碰上地主巴林，最終以0：3敗下陣來，以第7名成績作收，冠軍賽則預計在今天登場，由巴林出戰巴基斯坦。

對於目前以伊戰爭仍未落幕，房瑞文指出，儘管代表隊成員心情一度因為巴林機場暫時關閉而有點緊張，不過署長鄭世忠非常關心此事，今天一大早就與外交部亞太司取得聯繫，也確定目前巴林機場已經重新開放，中華男排也將按照原定時程於明天晚間搭機返台，經曼谷轉機後，預計在26日下午5點15分抵達台灣。

房瑞文指出，目前也請領隊協助安撫教練與球員，駐外單位也都持續聯繫和關心，至於原訂7月在約旦舉行的第一屆IHF世界青少年男子手球錦標賽和2025年U16女子排球錦標賽也都已經延期至9月和11月舉行。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

體育署 排球

延伸閱讀

鄭世忠拜訪愛知縣、名古屋亞運單位 積極部署後勤支援

解除限境都遵期返國 辜仲諒繳1.5億去大陸3天拚棒球

辜仲諒赴中拚棒球 北院裁准1.5億元解除限制出境

桌球／痛批桌協沒聽懂訴求 鄭世忠：道歉不是要他們命

相關新聞

羽球／「空靈女神」大堀彩與王耀新完婚！曬絕美露肩婚紗照

日本羽球「空靈女神」大堀彩去年11月宣布退休，今年3月答應馬來西亞雙打好手王耀新的求婚，近日兩人正式登記結婚，大堀彩在IG分享婚紗照並感謝外界祝福。 大堀彩21日在IG曬出結婚照，第一張照片她身

游泳／劉姵吟首破100蝶全國紀錄 12歲游睿頫包辦13金

為期五天的全國中正盃游泳錦標賽昨天於台中北區國民運動中心泳池進行最後一天賽程，女子100公尺蝶式世大運隊劉姵吟游出1分0...

排球／中東戰火升溫 亞國盃我國男排明晚從巴林搭機返台

受到以伊戰火仍未落幕影響，前往巴林參加2025亞洲男子排球國家盃的我國代表隊，日前以第7名結束賽事，體育署副署長房瑞文今...

田徑／泰國公開賽黃士峰標槍奪金 自嘲老車要適應強度

台灣男子標槍好手黃士峰今天在泰國田徑公開賽決賽，靠著首次試擲的70公尺86成績，如願摘下金牌；他笑說：「現在就像一台老車...

法國當局：2024巴黎奧運與帕運 總花費約2050億元

根據法國審計當局今天公布的「初步估算」，2024年巴黎夏季奧運和帕運合計花費近60億歐元（約新台幣2050億元）

圍棋／台灣名將許皓鋐天元4連霸 本季首冠到手

台灣圍棋名將許皓鋐今天在天元挑戰賽7番勝負第6局逆轉挑戰者徐靖恩，以4比2締造天元頭銜4連霸，追平前台灣棋王王元均曾締造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。