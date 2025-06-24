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排球／中東戰火升溫 亞國盃我國男排明晚從巴林搭機返台
受到以伊戰火仍未落幕影響，前往巴林參加2025亞洲男子排球國家盃的我國代表隊，日前以第7名結束賽事，體育署副署長房瑞文今天表示，儘管巴林國際機場曾一度受影響關閉，不過目前已經重新開放，代表隊也預計將按照原定計畫於明天晚家搭機返國，預計26日抵台。
2025亞洲男子排球國家盃今年在巴林麥納瑪舉行，共有包括我國在內的12個國家前往參賽，中華男排在分組賽拿下1勝、1敗後晉級8強，不過8強淘汰賽就碰上地主巴林，最終以0：3敗下陣來，以第7名成績作收，冠軍賽則預計在今天登場，由巴林出戰巴基斯坦。
對於目前以伊戰爭仍未落幕，房瑞文指出，儘管代表隊成員心情一度因為巴林機場暫時關閉而有點緊張，不過署長鄭世忠非常關心此事，今天一大早就與外交部亞太司取得聯繫，也確定目前巴林機場已經重新開放，中華男排也將按照原定時程於明天晚間搭機返台，經曼谷轉機後，預計在26日下午5點15分抵達台灣。
房瑞文指出，目前也請領隊協助安撫教練與球員，駐外單位也都持續聯繫和關心，至於原訂7月在約旦舉行的第一屆IHF世界青少年男子手球錦標賽和2025年U16女子排球錦標賽也都已經延期至9月和11月舉行。
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