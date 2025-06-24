羽球／「空靈女神」大堀彩與王耀新完婚！曬絕美露肩婚紗照

日本羽球「空靈女神」大堀彩去年11月宣布退休，今年3月答應馬來西亞雙打好手王耀新的求婚，近日兩人正式登記結婚，大堀彩在IG分享婚紗照並感謝外界祝福。

大堀彩21日在IG曬出結婚照，第一張照片她身穿白色露肩婚紗，手捧花束；男方則穿著帥氣西裝，兩人都笑得相當燦爛。第二張照片則是黑白色調，有一扇拱形窗戶，兩人站在左右兩側，看起來十分登對。

大堀彩寫道，「雖然是私事，但在此向大家報告，我們登記結婚了，希望能一起建立一個充滿笑容、符合我們風格的幸福家庭。非常感謝大家一直以來的溫暖祝福與訊息。」

貼文曝光後，網友們紛紛留言祝福或稱讚，「恭喜你們」、「俊男美女」、「結婚後連長相都變得好像」、「歡迎來馬來西亞，全國一起慶祝」。

28歲的大堀彩成名甚早，2013年奪下亞青賽女單金牌，成為首位日本亞青賽女單冠軍得主，出色球技加上亮眼外型吸粉無數。30歲的王耀新2021年打下世錦賽男雙銅牌，目前仍是現役選手。

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