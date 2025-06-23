足球／小小世界盃花蓮區落幕 5隊突圍奪總決賽門票

2025安聯人壽小小世界盃昨天完成花蓮區賽事，各級別共產生5隊取得台北總決賽門票，分別是U6的北埔甜心寶貝、U8的花蓮縣北埔國小藍、U10的宜蘭縣七賢國小、U12的銅南化FC以及U15的北濱俱樂部，下月將在台北市立大學爭取總決賽冠軍榮耀。

迷你足球協會秘書長張武業表示，特別感謝花蓮縣足委會對基層足球運動的支持，希望藉由安聯小小世界盃讓台灣的基層足球更蓬勃發展。他進一步提到，今年本屆花蓮區賽事共有84隊報名參賽，比起去年的75隊成長了12％，「這說明了台灣不再是足球沙漠，喜愛足球運動的人口每年倍增，迷你足球協會與安聯人壽將繼續攜手培育台灣各地優秀的足球棟樑，也會持續優化賽事內容，為喜愛足球的小朋友提供更好的比賽環境。」

花崗國中今年是第五年參賽，今年以HG為名一口氣報了四隊，總教練鐵木洛帝說花蓮的國中足球比賽太少，剛好安聯小小世界盃的賽程不會與學校的段考及暑期輔導撞期，也趁此機會與鄰近城市的球隊交流、加強戰術執行能力，畢竟花崗國中是升學本位的名校，練球時間相對少，期盼球員把運動當成習慣，透過足球賽事看看外面的世界。

羅傑是花崗國中二年級學生，小時候有氣喘的毛病，聽說踢足球能有效緩解症狀，至今已明顯獲得改善。他還提到，與11人制相較，還是最喜歡5人制足球，原因是場地較小有機會交手對方王牌主力球員，希望自己能當上隊長，並帶領球隊得到全國四強。

安聯人壽為了鼓勵更多女性運動員投入足球運動，今年特別規劃「女子足球日」，在總決賽時將邀請醒吾高中女子足球隊與U6及U8的小小女球員進行交流活動，透過有趣的訓練內容讓這些小朋友能吸收到不同的足球技巧，同時也讓她們更喜愛足球運動。

提到女子足球就不得不聯想到花蓮女子足球人才搖籃的大本營秀林國中，花蓮秀林國中為了讓所有女球員有更多參賽經驗特別報了三支隊伍，教練林凱玲說現在剛好是11人制的比賽空窗期，因此帶她們出來玩玩，除了學習別隊的優點外也讓她們多凝聚團隊意識，同時希望透過這次機會能招募到更多小女生加入秀林女足的大家庭。

安聯小小世界盃預賽已逐漸進入尾聲，下周將展開台南區賽程，地點在台南市永華足球場。今年在全國7個賽區每組第一名至總決賽，外加離島保障名額各1隊共8隊進入全國決賽，並於7月19到20日於台北市立大學進行。

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