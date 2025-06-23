623奧林匹克日 中華奧會邀全民「+1」動起來

每年6月23日是奧林匹克日（Olympic Day），中華奧林匹克委員會多年來配合國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，國際奧會）理念舉辦各類型主題活動。今年延續2023年啟動的「Let’s Move 動起來」倡議，鼓勵民眾相互邀約一起「+1」動起來，專為3至6歲小朋友舉行的「小小英雄運動會」也將在6月28日到29日於桃園會展中心登場，邀請全家大小一起來，讓運動成為生活中重要的一部分。

為了慶祝奧林匹克日，宣揚卓越（Excellence）、尊重（Respect）、友誼（Friendship)等奧林匹克價值，中華奧會從1988年開始舉行奧林匹克路跑，多年來也舉辦各類型活動，包含墾丁、萬里等地海上長泳、音樂會、運動嘉年華、奧運人見面會，疫情期間不間斷進行網路健身直播。今年除了即將登場的小小英雄運動會，也將於9月20日的世界和平日前夕於台北馬場町紀念公園舉行2025奧林匹克路跑。

目前在台灣大學任教的選手黃渼茜是我國女子游泳50公尺自由式、蝶式雙料全國紀錄保持人，擔任今年中華奧會活動大使的她說：「競技游泳是種孤獨的運動，但我覺得有夥伴一起，可以更有動力，更開心地堅持下去。」她也將透過奧會的社群平台及29日小小英雄運動會現場，分享自身經歷。

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）指出，全球約有25%成年人與80%的未成年人運動量未達維持健康所需最低水準。因應多數人活動不足，並基於奧林匹克精神，國際奧會在2023年奧林匹克日提出「Let’s Move 動起來」倡議，鼓勵全世界每天動一下促進身體活動。

研究顯示，當人們一起運動，更能享受運動樂趣並堅持下去，而 2025年「Let’s Move 動起來」的策略就是鼓勵人們邀請夥伴一起「+1」動起來；1可以是1則簡訊、1通電話、1則貼文、社群網路上1個@或#，也可以是當面邀請，只要每個人的「+1」不斷累積，小小行動可以將運動轉為聚會時刻，運動可以形成社群網絡並帶來巨大影響。

中華奧會響應國際奧會理念，呼籲民眾「Let’s Move 一起動起來」，不要忽視呼朋引伴「+1」的力量。運動也不要只限於奧林匹克日，而是全年全天候用任何形式一起享受運動帶來的健康、樂趣、人際互動。 2024年第2屆小小英雄運動會開幕盛況。圖／中華奧會提供

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