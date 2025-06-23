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路跑／北港媽祖盃馬拉松1108登場 形象影片暖身

中央社／ 台北23日電
人氣藝人小豬黃沐妍、知名華裔設計師Daniel Wong 擔任北港媽祖盃活動大使，與朝天宮董事長蔡咏鍀、董監事及熱情跑者齊聚北港朝天宮，共同參與啟動式，為賽事注入祝福與感動。圖／大會提供
人氣藝人小豬黃沐妍、知名華裔設計師Daniel Wong 擔任北港媽祖盃活動大使，與朝天宮董事長蔡咏鍀、董監事及熱情跑者齊聚北港朝天宮，共同參與啟動式，為賽事注入祝福與感動。圖／大會提供

結合信仰、傳統而跑的2025北港媽祖盃全國馬拉松，將於11月8日登場。主辦單位日前邀請跑者、藝人於北港朝天宮前拍攝形象影片，宣告賽事啟動，預計7月初正式上線。

「北港媽祖盃全國馬拉松」去年吸引超過1萬名跑者齊聚北港，從媽祖身邊起跑；今年將於11月8日再度登場，舉辦42公里全馬千里組、21公里半馬順風組、10公里鹿跑追風組、5公里石獅悠閒組及限量報名的永續組，不論專業跑者或一般民眾皆可參與。

這場賽事結合神轎開道及極具特色的補給，加上在地文化體驗與熱情的信眾加油站，打造獨一無二、感動人心的跑旅記憶。

為延續全民熱潮與提升賽事專業度，北港媽祖盃也預計邀請各大體育好手與名人跑者加入賽事行列，並邀請跑者們熟悉的黃毓軒教練，透過社群與活動分享最實用的跑步訓練技巧與備賽祕訣。

日前的啟動式邀請藝人黃沐妍（小豬）與知名華裔設計師Daniel Wong擔任活動大使，與朝天宮董事長蔡咏鍀拍攝形象影片，希望藉此傳遞一場來自北港的祝福邀請，全台串聯、跑向希望。

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