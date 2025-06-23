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網球／2025年UTR職業網球巡迴賽 台灣八站賽事展開人才培育與制度創新並進

聯合新聞網／ 綜合報導
2025年UTR國際職業網球巡迴賽，高雄陽明網球場舉辦。主辦單位提供
2025年UTR國際職業網球巡迴賽，高雄陽明網球場舉辦。主辦單位提供

多位澳洲選手來台參加2025年UTR國際職業網球巡迴賽（UTR Pro Tennis Tour）。 主辦單位提供
多位澳洲選手來台參加2025年UTR國際職業網球巡迴賽（UTR Pro Tennis Tour）。 主辦單位提供

2025年UTR國際職業網球巡迴賽（UTR Pro Tennis Tour）系列賽事預計在台灣舉辦八站。目前第一至第四站已圓滿落幕，第五與第六站將於6月30日至7月6日於高雄登場，最終第七與第八站則預計於10月26日啟動。隨著賽事進行，國內外關注熱度持續攀升。

于宏利董事長與澳洲選手女子第四站冠軍合照。 主辦單位提供
于宏利董事長與澳洲選手女子第四站冠軍合照。 主辦單位提供

本賽事由鯨鯊與凱靖董事長于宏利主辦，亮點豐富，吸引來自超過十個國家的頂尖選手參賽，大幅提升台灣賽事在國際舞台的能見度。裁判團隊方面，前四站皆由印度銀牌裁判擔任裁判長，並於第三、四站特別邀請超過七位國際白牌裁判到場協助。這些裁判皆具有執法國際大型賽事的經驗，為比賽的專業性、公平性提供強而有力的保證。

度銀牌裁判裁判長與各國國際白牌來台共同支持賽會，大會贈送台灣特產鳳梨酥伴手禮。 主辦單位提供
度銀牌裁判裁判長與各國國際白牌來台共同支持賽會，大會贈送台灣特產鳳梨酥伴手禮。 主辦單位提供

此次賽事更突破傳統賽會模式，提供選手極為少見的「住宿與飲食招待」，特別是選手皆可入住飯店並享用餐點，大幅提升參賽體驗與整體評價。主辦單位更貼心舉辦「選手之夜」，邀請選手盛裝參與、享受賽事外的人文交流，體驗台灣的熱情與在地觀光風貌。

選手之夜於高雄英迪格酒店酒吧Pier No.1舉辦。 主辦單位提供
選手之夜於高雄英迪格酒店酒吧Pier No.1舉辦。 主辦單位提供

選手之夜選手盛裝出席。 主辦單位提供
選手之夜選手盛裝出席。 主辦單位提供

在比賽制度上，此賽事採用國際少見的「循環賽制」，根據UTR國際排名遴選20位選手參加，並且每一站男子跟女子選手皆有ATP及WTA排名300名左右的選手參與並進行為期一週、三盤六制的高強度比賽。這類制度目前在台灣尚屬罕見，讓國內選手有機會透過實戰了解與國際水準的落差，提升競爭力並加速接軌國際。並且賽事總共為440場次並全部在國際AMAZON平台直播

大會指定飯店--康橋商旅覺民館。 主辦單位提供
大會指定飯店--康橋商旅覺民館。 主辦單位提供

國際專業直播公司派國際專業人才，來台灣進行賽事直播。 主辦單位提供
國際專業直播公司派國際專業人才，來台灣進行賽事直播。 主辦單位提供

除選手競技外，團隊也肩負起推動體育人才培育的社會責任。本賽事與高雄醫學大學合作，提供運動防護工作機會，並廣邀英語相關科系學生參與國際接待與翻譯事務，實際投入國際體育產業運作。未來亦計劃與各校建立長期實習合作，培養具備國際視野的體育行政與專業人才，進而建構完整的體育人才生態圈。

在企業支持與社會責任方面，UTR系列賽事已取得教育部體育署專戶資格，並配合企業捐贈專案，最高可享有捐贈金額150%的租稅優惠。誠摯邀請企業界共襄盛舉，不僅支持台灣選手與國際對手切磋交流，也一同推動體育產業的根本革新，涵蓋賽事、人才與行政各層面，攜手打造台灣體育的新未來。

體育署運動專戶連結: https://www.sa.gov.tw/PageContent?n=5999

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