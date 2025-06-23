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網球／韓國教練金東炫、李哲熙率隊參戰台塑盃 白多妍勇闖四強奪季軍

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國前國家代表隊選手知名網球教練金東炫、李哲熙、韓國網球選手與凱靖科技有限公司董事長于宏利合照。
韓國前國家代表隊選手知名網球教練金東炫、李哲熙、韓國網球選手與凱靖科技有限公司董事長于宏利合照。

2025台塑盃國際女子網球職業錦標賽（W35）第一週賽事精彩落幕，本屆賽事吸引來自世界各地的女子職業好手激烈競逐。其中，來自韓國的代表隊備受矚目，由韓國知名教練、曾獲得亞運金牌前國家代表網球選手金東炫（김동현）、前國家代表網球選手李哲熙（이철희）率領兩位年輕選手李恩惠（이은혜）與白多妍（백다연）**來台參賽，展現亮眼實力與拚戰精神。

在激烈的賽事中，白多妍表現尤為突出，一路過關斬將成功闖進四強，最終在四強賽中惜敗給同樣來自韓國、年僅22歲的新星具姸玗，以季軍之姿完成本次賽事，成績令人驚艷。李恩惠亦展現極佳球技，展現出韓國年輕選手的潛力與韌性。

看到兩位選手在賽場上的出色表現，台灣鯨鯊國際網球推廣公司執行長于宏利對她們的實力留下深刻印象，特別向金東炫、李哲熙教練發出邀請，希望他們能再度帶領這兩位子弟兵參加將於10月20日至26日在高雄陽明網球中心由鯨鯊國際網球推廣公司主辦的UTR PRO職業網球賽。金東炫、李哲熙教練與兩位選手也欣然應允，期盼屆時能與各國選手一同切磋球技、提升實力。

台塑盃除了是國際選手展現實力的重要舞台，也促進各國網球文化的交流與合作。10月份的UTR PRO賽事預期將再次帶來一場場精采對決，敬請球迷拭目以待！

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