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LPGA／女子PGA錦標賽 徐薇淩並列第10創個人賽史最佳

中央社／ 台北23日電
徐薇淩寫佳績。圖取自徐薇淩臉書
徐薇淩寫佳績。圖取自徐薇淩臉書

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在女子PGA錦標賽最終回合，抓4博蒂、吞2柏忌繳出70桿，並以4天高於標準4桿的292桿、並列第10名作收，也創下她在這場大賽史上最佳成績。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）年度共計5場大賽，這場女子PGA錦標賽是第3場，總獎金高達1200萬美元（約3.58億台幣），今年在德州開打，台灣有曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸3人參賽，前2回合結束後，曾雅妮遭淘汰。

徐薇淩本週表現有如倒吃甘蔗，前2回合都繳出75桿，驚險晉級後找回手感，昨第3回合繳出平標準的72桿，今天收工的最終回合，更繳出紅字的70桿。

根據LPGA官網顯示，晉級的78人當中，僅12人在今天繳出低於標準桿的成績。

徐薇淩今天從第1洞出發，前11洞抓3博蒂、0失誤表現近乎完美，只可惜在第12、13洞接連吞柏忌，不過徐薇淩沒有受到影響，在標準3桿的第17洞再度抓博蒂進帳，結束出色的1天。

進入夏季後徐薇淩狀況越來越火燙，從5月開始至今參加了6場比賽，共有5場晉級，其中2場打進前10名，對於她的世界排名大有幫助。

徐薇淩接受中央社訪問時表示，今天還是保持平穩的心態，開球木桿表現的不錯，盡可能都把球放在球道上，「這樣我第2桿就會好打許多，也給自己製造了不少機會。」

徐薇淩強調，這2個月來確實表現相對穩定，雖然已經連續打了好幾週的比賽有些疲憊，但還是希望能記住這樣的感覺維持下去。

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高爾夫 徐薇淩

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