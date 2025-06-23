PGA／旅行者錦標賽最終回合 俞俊安並列第25名作收
PGA旅行者錦標賽今天進行最終回合，台灣好手俞俊安抓3博蒂、吞3柏忌繳出平標準的70桿，並以4天低於標準5桿的275桿、並列第25名作收。
美國職業高爾夫協會（PGA）旅行者錦標賽是美巡賽重要賽事（Significant），有限定球員的參賽資格，俞俊安靠著加拿大公開賽的第3名才取得擠進參賽門檻。
賽事從1952年開辦，期間多次更換名稱，直到2007年定名為旅行者錦標賽至今，已經連續3年總獎金都高達2000萬美元（約5.96億台幣），今年選在美國康乃狄克州舉辦。
俞俊安今天從第1洞出發，前9洞抓1博蒂、吞2柏忌繳出36桿，轉場後在第11、12各抓1博蒂、吞1柏忌，幸好在標準4桿的第17洞，俞俊安開球後第2桿上演美技，越過水池直攻果嶺，最後25呎長推入洞，精彩抓博蒂。
俞俊安接受媒體訪問時表示，這場比賽發現了一些缺點，4個回合表現也不是太穩定，希望後續的比賽可以修正過來。
結束這場比賽後，俞俊安將隨即趕往邁阿密，參加總獎金960萬美元（約2.87億台幣）的PGA火箭菁英賽。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言