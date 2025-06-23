健美健身／73所大專院校450位學生 齊聚全國大專健美菁英賽

6月是學生們的畢業季，也是全國大專院校許多健美健身同學最後一次以學生身分檢視平時訓練的成果，由中華民國健美健身協會所主辦的全國大專健美菁英賽在台北體育館熱鬧展開。

比賽最後由國立台灣大學陳若瑜、張絜茹分別榮獲形體先生、比基尼小姐、國立台灣師範大學鄭遠承獲得大專菁英健美先生，團體組冠軍由台北市立大學收下、亞軍高雄科技大學、季軍國立中正大學。

全國大專健美菁英賽獲獎選手。圖／中華民國健美健身協會提供

中華民國健美健身協會理事長許安進致詞時提到，近年台灣健美享譽國際，國立台灣師範大學鄭遠承同學，去年當選國手後也成為中華隊新生代代表，上一位大專院校代表為2019年亞錦賽國手文化大學劉偉順同學。

秘書長陳緯哲表示，這場賽事首次與玄奘大學產學合作現場轉播，搭配專業的國家級裁判陳宥蓁擔任講評，讓不能親臨現場的民眾也能感受到全國各校健美菁英運動員的風采。

團體組前三名。圖／中華民國健美健身協會提供

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