排球／勇闖歐洲天龍陣！153公分賴湘程加盟德國勁旅

身高153公分的我國自由球員賴湘程，今天宣布正式加盟德國女子排球甲級聯賽球隊圖林根蘇爾樂透女排俱樂部（VfB Suhl LOTTO Thüringen），成為台灣歷來首位赴德發展的女子排球職業選手，也是繼2018年楊怡真旅義之後，台灣女排選手再度踏上歐洲職業殿堂，意義非凡。

蘇爾女排是德國排壇的傳統勁旅，曾奪下德國盃冠軍，長年穩居聯賽上游，甫結束的2024到25賽季更拿下聯賽第三名。蘇爾女排以主場氣氛熱烈聞名，全場觀眾常以高聲吶喊與近距離應援支持球隊，被譽為德國最具溫度與凝聚力的俱樂部之一，也吸引許多外籍球員加盟。

30歲的賴湘程是台灣女排近年最具代表性的自由球員之一，曾多次代表中華隊出戰亞洲盃、亞錦賽與亞運等國際賽事，除兩度獲得台灣企業排球聯賽最佳自由球員，也曾在U23亞錦賽獲選最佳自由球員。賴湘程2023到2025年間前進中國女排超級聯賽效力深圳中塞女排，挑戰亞洲最高層級舞台，並以穩健的接發球與防守能力廣受肯定，這段經歷也讓她萌生旅歐想法。

「一直有想試試看其他聯賽，剛好德國的球隊有看到我比賽的影片，就主動聯繫我。」她補充道，蘇爾女排過去也曾網羅來自日本、美國、烏克蘭多個國家的球員，「我覺得他們對外籍選手算是蠻開放，整體風格我也滿喜歡的。」

選擇歐洲，賴湘程坦言不僅是一次生涯的突破，也是在尋找新的刺激與成長空間，「中超的比賽經驗很寶貴，但我會想挑戰一些不同的風格，也希望能累積歐洲經歷，未來如果還有機會去更多國家打球，也會更容易被接受。」

對於賴湘程的加盟，蘇爾女排教練團表達高度期待，「湘程的國際經驗與積極防守正是我們所需要的特質，憑藉她的場上視野、比賽智慧以及穩健的接發能力，她將在我們的防線中扮演關鍵角色。她的態度與個性也與蘇爾這座城市及我們熱情的球迷非常契合。」球隊預計將她視為主力自由球員，補強防守穩定性，並為團隊注入更多能量。

早在五月，球隊便透過內部訓練群組與體能教練聯繫，說明夏季訓練計畫，並邀請賴湘程配合追蹤身體數據、參與體能評測，準備10月初從歐洲排球聯賽盃（CEV Volleyball Cup）展開賽季；屆時賴湘程不僅要備戰德國國內聯賽，也將代表球隊與各國俱樂部交鋒，賽事密集且強度高，她笑說：「他們希望我在台灣這段期間能夠把身體狀態維持好，到時候報到能符合他們的體能標準。」

雖然近年將重心轉向職業舞台，賴湘程仍不曾忘記代表國家出賽的初衷，「身為排球選手，能穿上中華隊球衣永遠是一份榮耀。」近年國家隊陣容逐漸年輕化，她上一次披上中華隊戰袍已是2023年，面對 2026 年即將到來的名古屋亞運，她也毫不猶豫地表達決心，「如果有需要我，我一定義不容辭，全力以赴！」

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