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台塑盃網賽／韓黑馬包雙冠 地主女將會外開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
地主萬奕彣在台塑盃第二站開出紅盤。圖／海碩整合行銷提供
地主萬奕彣在台塑盃第二站開出紅盤。圖／海碩整合行銷提供

2025台塑盃國際女子職業網球錦標賽今天在台北市網球中心進行第一站單打決賽和第二站單打會外賽，韓國黑馬具姸玗女單決賽擊敗日本第六種子西郷里奈Rina Saigo封后，完成雙料冠軍壯舉，地主女將萬奕彣則第二站會外賽開出紅盤，離會內賽只差最後一步。

先打下雙打冠軍的具姸玗，今天面對西郷里奈擁有對戰紀錄，今天也延續優勢，以6：1、6：4封后，完成單站雙冠壯舉。

具姸玗本周晉級路上扮演種子殺手，除了今天擊敗第六種子，晉級路上還先後扳倒第七種子印度喬達禮(Vaidehi Chaudhari)、頭號種子清水綾乃(Ayano Shimizu)、第三種子白多娟(Dayeon Back)，可說是含金量百分百。去年她首度來台但一勝難求，今年不只勝場開張還以一盤未失之姿登頂，晚上準備吃韓國料理、大啖泡菜慶功。

今天第二站單打會外賽也點燃戰火，列第十種子的萬奕彣僅花70分鐘就以6：0、6：1闖關，連續兩週闖進會外最終輪。賽後她還針對發球和閃正拍進行加練，她解釋說：「過去四個禮拜針對腳步進行練習，因為這周比賽日本和韓國選手的腳步移位都很快。」

明天會外賽最終輪，除萬奕彣，地主盧曼琳、朱秝亞也將盡全力爭取會內賽席位。

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