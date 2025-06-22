網球／2年前溫網登頂 捷克女將復活退球后闖決賽

2023年驚奇在溫布頓封后，捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）就沒再有代表作，直到本周柏林女網賽，她4強賽以6：2、6：4拍下白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），終於再嚐到爭冠機會。

萬卓索娃首盤兩度破發成功，第二盤也靠著末段的關鍵破發，加上把握莎芭蓮卡全場30次雙發失誤機會，只花1小時又21分鐘就拿下勝利。發出「再見愛司」的她說：「我覺得在草地上必須冒險，那一分就是如此，我感覺像是，OK來試試看。」捷克好手不諱言，比賽可能會有不同走向，身為場上選手要做的就是全力以赴，「我今天的感覺非常好，所以我非常開心。」

「我很久沒打球了，所以我很開心能健康回歸，非常感激能參加這些比賽。」去年曾因肩傷暫別球場3個月的萬卓索娃說。

儘管過往曾擊敗過莎芭蓮卡，這次才是萬卓索娃生涯第一次擊敗世界球后；世界排名最高到達第6位的她，目前排名僅164位，柏林女網賽「復活」為30日開打的溫布頓注入一劑強心針。

萬卓索娃決賽將對決中國大陸女將王欣瑜，這是王欣瑜生涯第一場WTA女單決賽，最終對決的勝家可獲得14萬2610歐元（約486萬新台幣）獎金。

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