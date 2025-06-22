快訊

談照護林芳郁失智歷程很揪心 林靜芸：他很努力想回到這個星球

林芳郁罹患失智症 中研院士陳培哲敬佩「挺直醫學脊梁」

美軍成功重擊伊朗核設施 美國政府內部為何氣氛沒那麼樂觀？

羽球／王齊麟返台休養訓練 期待下半年國際賽戰績

中央社／ 台北22日電
羽球好手王齊麟（前左）自從6月初打完印尼公開賽後，就返國休息、養傷，隨後投入訓練，22日趁著空檔出席「羽您有約」羽球公益賽。（中華民國全民羽球發展協會提供）
羽球好手王齊麟（前左）自從6月初打完印尼公開賽後，就返國休息、養傷，隨後投入訓練，22日趁著空檔出席「羽您有約」羽球公益賽。（中華民國全民羽球發展協會提供）

拿下奧運雙金「麟洋配」的王齊麟，今天趁著返台休息訓練的空檔，參加「羽您有約」羽球公益賽活動；他透露，「將近1個月的休息對我很有幫助，相當期待下半年的成績。」

王齊麟今天和李洋一同參加活動，新婚老婆「十元」陳詩媛也特地上台，和雙胞胎姊姊陳詩雅共同擔任比賽暖身操的帶動教練，在台下的王齊麟始終帶著幸福笑容注視著另一半。

自從6月初打完印尼公開賽後，王齊麟就返國休息、養傷，隨後投入訓練。他在接受中央社訪問時提到，預計7月11日才會出國，前往日本備戰BWF超級750的日本羽球公開賽。

根據世界羽球總會（BWF）公布的最新排名，王齊麟和學弟邱相榤高居第18名，並且已是台灣第1男雙。只不過上半年除了拿到超級300的台北羽球公開賽冠軍外，其餘賽事都未能突破16強。

王齊麟表示，「到出發日本前這1個月內，應該是我跟邱相榤合作以來最完整訓練的一段時間，對我們來說相當有幫助，也相當期待下半年的表現。」

他強調，還是希望學弟（邱相榤）可以放開一點，把平常練習中學到的，好好的運用在比賽上，「以前我跟陳宏麟、李洋搭配時，他們也都會給我這樣的壓力，現在換成我給學弟壓力，這也是他成長的必經之路。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

邱相榤 羽球 王齊麟

延伸閱讀

羽球／麟洋配重出江湖？出席「羽您有約」公益賽開幕式

羽球／李洋搶夫？陳詩媛靠邊站氣嘟嘟 王齊麟甜喊：配偶欄已填妳

羽球／奪冠後三站只拿一勝 王齊麟更能體悟當學長感覺

登記後被傳有孕首露面！陳詩媛認了變胖：目前沒避孕

相關新聞

羽球／王齊麟返台休養訓練 期待下半年國際賽戰績

拿下奧運雙金「麟洋配」的王齊麟，今天趁著返台休息訓練的空檔，參加「羽您有約」羽球公益賽活動；他透露，「將近1個月的休息對...

網球／2年前溫網登頂 捷克女將復活退球后闖決賽

2023年驚奇在溫布頓封后，捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）就沒再有代表作，直到本周柏林女網賽...

羽球／麟洋配重出江湖？出席「羽您有約」公益賽開幕式

奧運羽球男雙金牌王齊麟、李洋身穿紫色上衣、黑色羽球褲，手拿球拍又重新在場上比賽？其實是兩人出席第11屆羽球公益賽時先開場打表演賽，王齊麟與李洋因實力太強被分在不同隊，兩人雖為長期搭檔、交情匪淺，但在表

網球／法網爆冷落馬 挪威名將膝傷無緣溫網

草地大滿貫溫布頓倒數計時，挪威球星魯德（Casper Ruud）卻因傷確定缺席，世界排名16的他因膝蓋傷勢恢復不及，沒能...

PGA／旅行者錦標賽第3天 俞俊安飆64桿列第22名

PGA旅行者錦標賽今天進行第3回合，台灣男子職業高爾夫好手俞俊安全力反撲，抓8博蒂、吞2柏忌繳出64桿，並以3天低於標準...

LPGA／女子PGA錦標賽第3天 徐薇淩繳70桿竄至第26名

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA五大賽之一的女子PGA錦標賽第3回合抓3博蒂、吞3柏忌，繳出平標準的72桿，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。