羽球／王齊麟返台休養訓練 期待下半年國際賽戰績

拿下奧運雙金「麟洋配」的王齊麟，今天趁著返台休息訓練的空檔，參加「羽您有約」羽球公益賽活動；他透露，「將近1個月的休息對我很有幫助，相當期待下半年的成績。」

王齊麟今天和李洋一同參加活動，新婚老婆「十元」陳詩媛也特地上台，和雙胞胎姊姊陳詩雅共同擔任比賽暖身操的帶動教練，在台下的王齊麟始終帶著幸福笑容注視著另一半。

自從6月初打完印尼公開賽後，王齊麟就返國休息、養傷，隨後投入訓練。他在接受中央社訪問時提到，預計7月11日才會出國，前往日本備戰BWF超級750的日本羽球公開賽。

根據世界羽球總會（BWF）公布的最新排名，王齊麟和學弟邱相榤高居第18名，並且已是台灣第1男雙。只不過上半年除了拿到超級300的台北羽球公開賽冠軍外，其餘賽事都未能突破16強。

王齊麟表示，「到出發日本前這1個月內，應該是我跟邱相榤合作以來最完整訓練的一段時間，對我們來說相當有幫助，也相當期待下半年的表現。」

他強調，還是希望學弟（邱相榤）可以放開一點，把平常練習中學到的，好好的運用在比賽上，「以前我跟陳宏麟、李洋搭配時，他們也都會給我這樣的壓力，現在換成我給學弟壓力，這也是他成長的必經之路。」

商品推薦