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張思敏教授宣導健康運動 個人實踐自我運動機制與終身健康理念

聯合新聞網／ 綜合報導
張思敏教授(左)參與台塑盃網球賽。張思敏教授提供
張思敏教授(左)參與台塑盃網球賽。張思敏教授提供

張思敏教授在體育與運動領域耕耘數十年，深知運動對健康的關鍵影響。退休後，他並未停止自身的運動實踐，而是更積極地將運動融入日常生活，堅持「終身運動」的理念。他認為，健康運動不僅是為了競技表現或短期體態管理，而是一種促進身心平衡、延緩老化、提升生活品質的長遠策略。

張思敏教授的自我運動機制十分科學且具規律性。他每天安排適度運動，內容包括心肺訓練如慢跑與游泳，搭配肌力訓練，強調身體各系統的全面照護。他注重「量力而行」的原則，避免過度負荷而造成傷害，並強調運動過程中的身體感知與呼吸調節，維持運動中的身心合一。

此外，張思敏也特別重視運動的社交層面，習慣與運動同好一起練習，讓運動成為生活中的重要社交活動，提升動力與持續性。他認為，運動除了強健體魄，還能促進心理健康與社會聯結，形成正向的生活循環。

社會聯結角色：健康運動聯盟等

張思敏教授提供
張思敏教授提供

除了個人健康管理，張思敏教授積極投身於健康運動的公共推廣。他長期擔任「健康運動聯盟」等非營利組織的顧問，協助推動全民運動政策與計畫。他致力於設計並倡議多元、友善的運動環境，讓不同年齡、不同身體狀況的民眾都能找到適

合的運動方式，促進全民健康。

在政策層面，他呼籲跨部會合作，強調運動資源整合與公平分配，推動場館普及化、教練專業化與運動教育的普及。他特別關注高齡者與身心障礙者的運動權益，努力推動包容性運動環境，讓運動成為真正的全民福利。

此外，張思敏教授在社區講座、健康促進活動與媒體訪談中，積極分享運動知識與自身實踐經驗，鼓勵民眾從生活中的小習慣開始，逐步建立運動習慣。他相信，透過社會網絡的力量，健康運動能在群體中蔓延，形成強大的動能，進一步改善國民整體健康水平。

張思敏教授的健康運動理念，結合個人實踐與公共推動，彰顯了運動不只是競技或休閒，更是社會共榮與個人福祉的關鍵基石。她以終身運動為己任，持續引領並影響著台灣健康運動的未來發展。

張思敏教授提供
張思敏教授提供

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