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網球／法網爆冷落馬 挪威名將膝傷無緣溫網

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
魯德。 美聯社
魯德。 美聯社

草地大滿貫溫布頓倒數計時，挪威球星魯德（Casper Ruud）卻因傷確定缺席，世界排名16的他因膝蓋傷勢恢復不及，沒能挑戰生涯第一座大滿貫金盃。

26歲的魯德曾兩度打進法網決賽，不過今年紅土大滿貫爆出冷門，第二輪意外敗給葡萄牙的非種子選手波黑斯（Nuno Borges），第四盤更吞下「貝果」。

魯德賽後透露受膝傷困擾一陣子，且法網後沒有再出賽，先是退出馬略卡的草地賽，經紀人再和當地媒體透露，魯德無法與會草地大滿貫。

「他已經回到球場，狀況也漸入佳境，但很遺憾要打五盤三勝的賽事還有點太早，格施塔德賽會是魯德的下一站。」魯德經紀人法爾斯特（Tina Falster）說。

今年溫布頓將在30日點燃戰火，在瑞士登場的格施塔德公開賽7月14日舉行；擅長紅土的魯德過往在溫布頓最佳成績停在第二輪，今年沒能挑戰締造新猷。

西班牙「小蠻年」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）月初剛完成法網連霸，溫布頓將以衛冕軍身份尋求第6座大滿貫；女單由捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova）挑戰連兩年捧冠。

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魯德 溫布頓 法網

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