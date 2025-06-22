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羽球／麟洋配重出江湖？出席「羽您有約」公益賽開幕式

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
奧運黃金雙打李洋、王齊麟22日出席台北市羽球公益賽開幕式，現場還小露身手，讓參賽者大飽眼福。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
奧運黃金雙打李洋、王齊麟22日出席台北市羽球公益賽開幕式，現場還小露身手，讓參賽者大飽眼福。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

奧運羽球男雙金牌王齊麟李洋身穿紫色上衣、黑色羽球褲，手拿球拍又重新在場上比賽？其實是兩人出席第11屆羽球公益賽時先開場打表演賽，王齊麟與李洋因實力太強被分在不同隊，兩人雖為長期搭檔、交情匪淺，但在表演賽仍相互殺球與調動，讓現場觀眾與參賽者拍手叫好。

台北市22日舉行「全國教育人員暨台北市羽球公益賽」，副市長林奕華表示，由於市長蔣萬安前往巴黎參加國際氣候會議，因此不克前來。而現場包括市議員陳炳甫、世壯運冠軍莊淑梅等人與會。林奕華鼓勵說，運動能讓人更快樂，賽事可讓師生與家長都融入比賽，盼盡情揮灑汗水。

現場還邀請王齊麟的新婚老婆、啦啦隊「十元」與其他女孩帶來健康操表演，隨著知名樂曲「APT」與「大展鴻圖」音樂一播放，李洋跟王齊麟也跟著跳起來，不過動作仍略顯害羞。

但隨即主辦單位邀請兩人打11分的表演賽，兩人因為太強被分為兩隊。雙方便打得有來有回、不分軒輊，王齊麟與李洋不時還上演互相殺球、救球的攻勢，已經退役的李洋身手仍維持相當好，讓現場觀眾都直呼過癮。最後王齊麟那隊以11比10驚險獲勝，後續賽事也順利展開。

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「羽您有約」公益羽球賽 麟洋配拆夥交手全場嗨

2025年「羽您有約」羽球公益賽今天舉行開幕儀式，拿下奧運雙金的「麟洋配」李洋、王齊麟也現身會場，2人還拆夥進行表演賽，將現場氣氛炒熱到最高點。

為推動台灣基層羽球運動發展，中華民國全民羽球發展協會自2014年攜手台北市國小、國中、高中等力量，舉辦「羽您有約」羽球邀請賽，並從第6屆注入公益性質，將報名費全捐弱勢團體。

中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫在致詞時表示，這項賽事舉辦了11年，從首屆的400人參加，到今年超過2400人與會，可見羽球運動在台灣相當受到重視和熱愛。

吳宜倫強調，這場羽球賽事有別於其他的業餘賽事，參賽資格限定教育現場的師生，因此除了一般組別外，也增設趣味聯誼組，讓初次接觸羽球的師生可以共襄盛舉。

受邀出席的李洋、王齊麟也拆夥，分別搭檔上屆一般組的冠、亞軍球員，進行1場11分的表演賽，讓現場數千名粉絲大飽眼福。

李洋在接受中央社訪問時表示，高中的時候就知道有這場業餘賽事，對青少年來說是培養經驗很棒的環境，到現在越來越多人參與，看了也很感動。

李洋近期不但完成全台巡迴公益演講，自己也瘦身有成，2個多月內減了8公斤。他對著老搭檔王齊麟開玩笑說：「如果我當選手的時候有這麼瘦的話，我們應該可以多拿幾座冠軍。」

李洋也提到，透過全台巡迴演講，「很多接觸到的東西跟我原本認知都不一樣，也因為這樣，對於推展羽球很有幫助，也能做到運動部強調的競技全民化，這點在退役選手身上更有感。」(中央社)

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羽球 王齊麟 李洋

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