PGA／旅行者錦標賽第3天 俞俊安飆64桿列第22名

PGA旅行者錦標賽今天進行第3回合，台灣男子職業高爾夫好手俞俊安全力反撲，抓8博蒂、吞2柏忌繳出64桿，並以3天低於標準5桿的205桿、暫時並列第22名。

美國職業高爾夫協會（PGA）旅行者錦標賽是美巡賽重要賽事（Significant），有限定球員的參賽資格，俞俊安靠著加拿大公開賽的第3名才取得擠進參賽門檻。

賽事從1952年開辦，期間多次更換名稱，直到2007年定名為旅行者錦標賽至今，已經連續3年總獎金都高達2000萬美元（約5.96億台幣），今年選在美國康乃狄克州舉辦。

俞俊安前2回合分別繳出68、73桿，表現不算太好，不過今天他火力全開，從第1洞出發的他，一下場就在前6洞抓了4博蒂，只到第9洞才吞下第1個柏忌。

轉場後俞俊安手感依舊火燙，第11到14洞連抓4博蒂，只可惜在標準3桿的第16洞，他雖1桿攻上果嶺，卻意外出現3推吞柏忌，否則很有機會擠進前10名。

俞俊安今天開球上球道率64.29%排在第25名，拿手的鐵桿依舊發揮出色，讓他標準桿上果嶺率達77.8%、排在第17名。

儘管俞俊安距離領先者有多達11桿的差距，但距離前5名只有3桿之差，還是很有機會再度挑戰本賽季第3場前10名的成績。

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