LPGA／女子PGA錦標賽第3天 徐薇淩繳70桿竄至第26名

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA五大賽之一的女子PGA錦標賽第3回合抓3博蒂、吞3柏忌，繳出平標準的72桿，以3天高於標準6桿的222桿躍升至並列第26名。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）年度共計5場大賽，本週登場的女子PGA錦標賽是第3場，今年在德州開打，台灣有曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸3人參賽，前2回合結束後，曾雅妮遭淘汰。

今天的第3回合，徐薇淩一甩前2天陰霾，從第1洞出發的她，雖然下場前4洞就吞了2柏忌，但隨即穩助陣腳，分別在第9、14、15洞都抓博蒂，總桿數一度還是紅字。

只可惜接著在標準4桿的第16洞又吞下柏忌，讓她整天打完以平標準桿作收。

儘管如此，在大賽等級的球場設置，讓球員們苦不堪言，今天俗稱「移動日」的第3回合，只有3人繳出單回合低於標準桿的成績，徐薇淩也靠著今天的72桿，讓她排名從一口氣上升30名。

徐薇淩在接受中央社訪問時苦笑說：「這場大賽的設置真的很不好打，長草留的很長，果嶺速度又很快，距離很長加上現場風又大，常常打完一天就會覺得好累。」

徐薇淩強調，其實今天並沒有特別修正什麼地方，就是按照自己的節奏和步調打，「其實我昨天打完前17洞也是平標準桿的成績，只有最後一洞（+8）打壞了，不然我這2天也都是平標準桿的成績。」

至於同樣晉級的錢珮芸，除首日繳出71桿外，昨天苦吞75桿，今天更是爆出80桿的成績，讓她排名跌至並列第50名；前3回合結束，以韓裔澳洲女將李旻智（Minjee Lee）的210桿獨走。

商品推薦