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諾丁漢女網／不敵跨國組合 謝淑薇遭逆轉無緣女雙冠軍戰

中央社／ 記者陳容琛台北21日電
台灣職業女網名將謝淑薇。(聯合報資料照片)
台灣職業女網名將謝淑薇。(聯合報資料照片)

台灣網球名將謝淑薇今天與中國搭檔張帥在WTA諾丁漢網球賽女雙4強，以7比5、4比6、4比10不敵日本柴原瑛菜、哈薩克戴妮琳娜的組合，無緣挺進冠軍戰。

在英國舉行的諾丁漢網球賽，屬於世界女子職業網球協會（WTA）250等級的賽事，其中台灣網球名將謝淑薇與中國搭檔張帥榮膺女雙頭號種子，提前為下週開打的四大滿貫賽之一的溫布頓網球錦標賽暖身。

謝淑薇、張帥今天對戰第4種子日本柴原瑛菜、哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）的跨國聯軍，然而「海峽組合」在首盤開局狀態不佳，連續遭到破發下，一度陷入1比4落後，但經驗老道的謝淑薇、張帥隨即穩住陣腳，不僅回敬2次破發，並率先逼出盤末點，如願以7比5先馳得盤。

次盤謝淑薇、張帥未能趁勝追擊，第7局遭對手破發後陷入劣勢，加上受到雨勢影響賽事中斷，讓「海峽組合」以4比6遭對手扳平戰局。

進入決勝搶10局謝淑薇、張帥還是未能找回狀態，發球遲遲被對手突破情況下，最後以4比10落敗，無緣搶下女雙冠軍戰的門票。

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謝淑薇 溫布頓

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