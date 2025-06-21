第三屆「2025 Viva Jump! 萬歲堅果盃跳繩賽」跳繩歡樂嘉年華 圓滿落幕！

原訂於5月17日舉辦的第三屆「2025 Viva Jump! 萬歲堅果盃跳繩賽」，因天候因素延期，終於在今（6月21日）於台北士林區芝山國小順利完賽！由「Viva萬歲牌」主辦，本屆賽事吸引近千名小選手熱情參與，延續前兩屆佳評如潮的熱度，活動規模與內容依舊精彩！從緊張刺激的正式比賽，到歡笑不斷的「跳繩嘉年華」互動遊戲區，讓小選手們在競賽中挑戰自我，也在互動遊戲中盡情享受運動的快樂。

小選手們實力不斷升級，競技實力與參與熱情雙雙爆棚

團體計次賽。 主辦單位提供

本屆賽事分為個人計次賽、團體計次賽、個人花式賽與團體花式賽四大類，並依年級區分為低、中、高年級組。經過數月訓練，小選手們在舞台上全力以赴，不僅展現驚人的體能與技巧，厲害的小選手們在現場達成本屆多項個人與團體佳績：個人計次30秒最高達143下，團體計次賽60秒更是達到216下的紀錄！

來自民風FCS的選手們表現亮眼，勇奪全場最多17面獎牌，成為最大贏家；而宜蘭竹林國小、台中南陽國小與台北松山國小也都有精彩發揮，搶下多項獎項，展現平時訓練的堅實成果。

比賽之餘，更是全家同樂的跳繩盛典！

親子同樂。 主辦單位提供

Viva萬歲牌除了著重競賽專業度，更在現場打造「跳跳嘉年華」，設置多個富有創意的跳繩主題關卡，如「Viva Jump Jump」、「元本山的按鈕跳跳」等趣味遊戲，吸引眾多小朋友參與，在動手動腳的過程中學習正確運動觀念與營養知識。活動現場氣氛熱絡，闖關遊戲區一早即人潮爆滿，歡笑聲此起彼落。

此外，活動設有「骨質健康檢測站」，邀請專業團隊為孩童與家長免費檢測骨骼健康，提升家庭對成長發育的關注。現場另一大亮點為親子跳繩挑戰賽，讓孩子與爸爸媽媽攜手合作，透過趣味跳繩增進情感連結，現場洋溢溫馨與歡樂。

鼓勵孩童養成運動與營養好習慣，「健康成長123」理念深植人心

個人計次賽。 主辦單位提供

Viva萬歲牌長期推動孩童健康生活，提倡「健康成長123」理念──每天攝取1包富含鈣質的杏仁小魚、每週至少跳繩2次、每次30分鐘，強調營養與運動並重，幫助孩子在成長關鍵期建立良好習慣。透過跳繩賽事與全台校園巡迴推廣計畫，「Viva Jump！萬歲堅果盃跳繩賽」已成功觸及上萬名學童與家庭，力求跳繩成為孩子們日常生活中的快樂日常。

Viva萬歲牌表示，未來將持續投入兒童健康推廣與運動教育，讓「跳繩＋營養」成為台灣學童健康成長的最佳後盾。期待下一屆賽事再度與大家相見，讓跳繩的快樂繼續延燒，吃出健康，跳出成長！

參賽選手。 主辦單位提供

參賽選手。 主辦單位提供

團體花式賽。 主辦單位提供

跳跳嘉年華。 主辦單位提供

跳跳嘉年華。 主辦單位提供

骨質檢測解說。 主辦單位提供

骨質檢測。 主辦單位提供

個人花式賽。 主辦單位提供

個人花式賽。 主辦單位提供

商品推薦