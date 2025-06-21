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田徑／速度訓練工作坊登場 楊俊瀚分享赴美第一手經驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊俊瀚親自分享赴美訓練經驗。圖／前勁國際提供
楊俊瀚親自分享赴美訓練經驗。圖／前勁國際提供

由「台灣最速男」楊俊瀚，與肌力體能教練Max謝佳鈞聯手主講的「2025 FUTING CUP SERIES速度訓練工作坊」今天在國立台灣大學綜合體育館會議室盛大登場，共吸引超過40位熱愛短跑訓練的運動人參加，報名一開放即秒殺，楊俊瀚表示，感謝大家的支持，希望這次的分享都能讓學員有所收穫。

此次為「FUTING CUP速度訓練工作坊」第二彈，主題聚焦「追快的、最快的」，由楊俊瀚親自分享他赴美移地訓練的第一手經驗，並首次公開解析在美國與台灣進行速度訓練的核心差異，包含訓練周期設計、專項訓練結構與能量系統應用等重要觀念。

楊俊瀚自2024年巴黎奧運後遠赴美國佛州 Pure Athletics，與世界冠軍教練布勞曼（Lance Brauman）及奧運金牌萊爾斯（Noah Lyles）等頂尖選手一同訓練，他分享道，「美國的教練團會根據選手的體能狀況量身打造訓練計畫，同時非常注重心態調整與選手的主動性。這段訓練經驗讓我學會如何更有彈性地與教練溝通、調整與成長。」

Max謝佳鈞教練擁有美國Baylor大學碩士學歷與田徑隊助教經驗，活動中則從肌力與體能的角度切入，為學員帶來科學化的短跑訓練觀念與實作策略。現場氣氛熱烈，互動頻繁，參與學員除獲得訓練知識外，更拿到楊俊瀚親筆簽名、合照與限量小禮，讓大家又驚又喜，直呼活動太豐富了，下次還要再報名參與。

「2025 FUTING CUP SERIES 速度訓練工作坊」今天在國立台灣大學綜合體育館會議室盛大登場。圖／前勁國際提供
「2025 FUTING CUP SERIES 速度訓練工作坊」今天在國立台灣大學綜合體育館會議室盛大登場。圖／前勁國際提供

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田徑 楊俊瀚 Lyles

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